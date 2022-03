Final do Campeonato Paranaense 2022: data, horário, estádios, e mais da decisão

As finais do Campeonato Paranaense 2022 estão definidas. O Coritiba, clube com mais títulos da competição, (38 títulos), enfrenta o Maringá, clube fundado em 2011, que disputará sua segunda decisão de Estadual, tendo perdido a primeira em 2014, para o Londrina.

O Coritiba chega para a final após eliminar o rival Athletico, na semifinal, por um placar agregado de 3 a 2. Já o Maringá, venceu o Operário nos pênaltis, após empates por 1 a 1, e 0 a 0, respectivamente.

Quando e onde será disputada a final do Paranaense 2022?

A decisão do Paranaense 2022 será disputada em duas partidas, nas casas de Coritiba e Maringá. O primeiro confronto está agendado para a próxima quarta (30), no estádio Willie Davids, às 20h.

A partida de volta será no próximo domingo, 3 de abril, às 16h, no Couto Pereira. O vencedor do placar agregado fica com a taça de campeão, e no caso de empate, o campeonato será decidido nos pênaltis.

Como Coritiba e Maringá chegaram até a final?

Com 21 pontos na primeira fase, o Coritiba terminou empatado com o Operário, clube que teve a melhor campanha pelos critérios de desempate. Já o Maringá, terminou a primeira fase na 4ª colocação, com 19 pontos conquistados.

Coritiba 1 x 0 Cianorte

Operário 2 x 1 Coritiba

União 1 x 2 Coritiba

Coritiba 2 x 0 Rio Branco

São Joseense 1 x 1 Coritiba

Londrina 1 x 3 Coritiba

Coritiba 0 x 0 Cascavel

Coritiba 0 x 0 Athletico

Paraná 1 x 2 Coritiba

Azuriz 1 x 0 Coritiba

Coritiba 3 x 1 Maringá

Cianorte 0 x 1 Coritiba

Coritiba 3 x 0 Cianorte

Athletico 1 x2 Coritiba

Coritiba 1 x 1 Athletico