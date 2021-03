Flu TV vai passar o Campeonato Carioca 2021: veja o preço e jogos transmitidos

Serviço por assinatura sai por R$ 129,90 por todo o campeonato e mostrará todos os jogos do Tricolor na competição estadual

O Fluminense transmitirá todos os seus próprios jogos do Campeonato Carioca pela FluTV. O clube anunciou o novo serviço na última segunda-feira (1), fruto de uma parceria com a TV NSports, que fará a operação da plataforma.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

A assinatura para toda a competição custará R$ 129,90, que podem ser parcelados em até quatro parcelas de R$ 32,48, além da opção de ver jogos avulsos por R$ 59,90. Além da transmissão das partidas, a FluTV também oferecerá conteúdo exclusivo, como entrevistas com jogadores, bastidores do clube, pré-jogo e pós-jogo.

O acordo com a TV NSports também envolveu Vasco e Botafogo, que terão suas próprias versões do serviço. Será possível assistir às partidas por streaming (requer uma conexão com a internet) pelo celular, navegador de internet ou smart tv.

Todo o dinheiro das assinaturas será revertido diretamente para o Fluminense, fato que não acontece normalmente em outros acordos. Em nota, o Fluminense comentou a decisão:

“Com a força das três instituições, foram alcançadas as condições mais favoráveis para todos. O gesto de parceria entre os clubes reforça os laços institucionais e mostra a importância da união em prol do futebol carioca".

Além da plataforma do Fluminense, o Campeonato Carioca também poderá ser assistido na TV Record e nas TVs fechadas. O time das Laranjeiras estreia na competição na próxima quinta (4), jogando fora de casa contra o Resende.

Para assinar, o torcedor pode acessar tv.fluminense.com.br