Final da Liga Europa: data, classificados, premiação e mais da edição de 2019/20

Com Sevilla x Inter de Milão; confira tudo sobre a grande decisão da Europa League

E a final da já está decidida! A segunda maior competição de clubes do Velho Continente, com sede fixa na Alemanha devido a pandemia do coronavírus, já tem os seus dois finalistas: e disputarão o título da competição.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN com um mês grátis!

A grande decisão será disputada em jogo único, com prorrogação e pênaltis em caso de empate.

Mais times

Veja os dois times participantes, a data e a premiação da final da Liga Europa!

Final da Liga Europa 2019/20: data e local da partida

JOGO Sevilla x Internazionale DATA Sexta-feira, 21 de agosto de 2020 LOCAL RheinEnergieStadion, em Colônia ( ) HORÁRIO 16h (Brasília)

Sevilla e Internazionale já sabem quando irão entrar em campo para decidir a Liga Europa: os times se enfrentam nesta próxima sexta-feira (21), às 16h (de Brasília).

O duelo será realizado no RheinEnergieStadion, em Colônia, na Alemanha. Inicialmente, a decisão seria disputada em Gdańsk, na , mas, com a pandemia do coronavírus Covid-19, a Uefa decidiu por realizar a reta final da Liga dos Campeões e da Liga Europa como torneios de tiro curto, disputados em apenas uma sede, em jogos únicos.

Assim, a entidade escolheu a Alemanha como sede para as partidas finais da Liga Europa.

A partida não terá a presença de torcedores.

Como foram as semifinais da Liga Europa 2019/20?

Oito títulos em campo na grande final. Antonio Conte terá a oportunidade de repetir o que fez na e no : entregar um troféu na primeira temporada https://t.co/DwmUBXpL94 — Leonardo Bertozzi (@lbertozzi) August 17, 2020

Enquanto o Sevilla teve dificuldades para bater o fortíssimo Manchester United, vencendo por 2 a 1, a Inter amassou o Shakhtar e goleou por 5 a 0 os ucranianos:

5 x 0

5 x 0 Sevilla 2 x 1

Caminho dos times na competição

Dois grandes vencedores da Liga Europa, Sevilla e Inter de Milão tiveram caminhos complicados para chegar à grande final da competição: a Inter foi "rebaixada" da Liga dos Campeões depois de ficar em terceiro lugar de seu grupo, enquanto o Sevilla jogou todas as fases da competição.

SEVILLA

JOGO FASE DATA GOLS Qarabag 0 x 3 Sevilla Grupo A 19 de setembro de 2019 Hernández, Munir e Torres Sevilla 1 x 0 APOEL Grupo A 3 de outubro de 2019 Hernández Sevilla 3 x 0 Dudelange Grupo A 24 de outubro de 2019 Vázquez (2) e Munir Dudelange 2 x 5 Sevilla Grupo A 7 de novembro de 2019 Sinani (2); Dabour (2) e Munir (3) Sevilla 2 x 0 Qarabag Grupo A 28 de novembro de 2019 Gil e Dabour APOEL 1 x 0 Sevilla Grupo A 12 de dezembro de 2019 Savic CFR Cluj 1 x 1 Sevilla 32 avos de final 20 de fevereiro de 2020 Deac; En-Nesyri Sevilla 0 x 0 CFR Cluj 32 avos de final 27 de fevereiro de 2020 - Sevilla 2 x 0 Oitavas de final 6 de agosto de 2020 Reguilón e En-Nesyri 0 x 1 Sevilla Quartas de final 11 de agosto de 2020 Ocampos Sevilla 2 x 1 Manchester United Semifinal 16 de agosto de 2020 Suso e De Jong

INTER

JOGO FASE DATA GOLS 0 x 2 Inter 32 avos de final 20 de fevereiro de 2020 Eriksen e Lukaku Inter 2 x 1 Ludogorets 32 avos de final 27 de fevereiro de 2020 Biraghi e Lukaku; Cauly Inter 2 x 0 Oitavas de final 5 de agosto de 2020 Lukaku e Eriksen Inter 2 x 1 Quartas de final 10 de agosto de 2020 Barella e Lukaku; Havertz Inter 5 x 0 Shakhtar Semifinal 17 de agosto de 2020 Lautaro (2), D'Ambrosio e Lukaku (2)

Qual a premiação para o campeão da Liga Europa 2019-20?

TEMOS UMA FINAL! 🏆 A Inter de Milão atropelou o Shakhtar e vai decidir a Liga Europa com o Sevilla 🇮🇹🇪🇸



Quem vai erguer o caneco na final de sexta-feira? 🤔 pic.twitter.com/arAqdyudLO — Goal (@GoalBR) August 17, 2020

O time que for campeão da Liga Europa 2019-20 sairá com nada menos do que 8.5 milhões de euros (cerca de R$ 54 milhões), enquanto que o vice sai apenas com 4,5 milhões de euros (R$ 28 milhões).

Ou seja: o vencedor da final entre Inter x Sevilla ganhará, além do troféu, um bônus de quatro milhões de euros - além do resto das premiações em toda a competição.

Mais artigos abaixo

Onde assistir à final da Liga Europa 2019-20?

A final da Liga Europa terá transmissão nos canais do Grupo Disney: ESPN, Fox Sports e seus respectivos aplicativos, conforme a programação de cada canal, definida nos próximos dias.