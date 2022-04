Final da Europa League: times, data, estádio e mais da edição 2021/22

A Europa League 2021/22 está chegando ao fim, e a grande final já está se aproximando.

A grande decisão da segunda maior competição de clubes da Europa acontecerá no Estádio Ramón Sánchez-Pizjuán, casa do Sevilla, na Espanha, no dia 18 de maio deste ano, às 16h (horário de Brasília), em campo neutro.

Os finalistas ainda não estão definidos, com as semifinais entre RB Leipzig x Rangers, e Eintracht Frankfurt x West Ham, ainda em andamento.

A GOAL te mostra tudo sobre o duelo da grande final da Europa League.

Como foram os jogos das semifinais da Europa League?

Os duelos das semifinais ainda estão em andamento, com o confrontos de ida entre RB Leipzig x Rangers, e Eintracht Frankfurt x West Ham, já tendo sido realizados.

Semifinais

RB Leipzig x Rangers

IDA: 28 de abril: RB Leipzig 1 x 0 Rangers

VOLTA: 5 de maio, 16h: Rangers x RB Leipzig

Eintracht Frankfurt x West Ham

IDA: 28 de abril: West Ham 1 x 2 Eintracht Frankfurt

VOLTA: 5 de maio, 16h: Eintracht Frankfurt x West Ham

Final

18 de maio de 2022 - Estádio Ramón Sánchez-Pizjuán, Espanha

Como está a artilharia da Europa League 2021/22?

Como é de costume, a edição atual da Champions League conta com grandes nomes do futebol mundial, inclusive com Lucas Paquetá e Jamie Vardy.

Porém, quem lidera a artilharia até o momento são três jogadores sem tanta fama, Toko Ekambi, Galeno e Tavernier estão no topo da lista com 6 gols marcados.

Onde assistir aos jogos das semifinais da Europa League 2021/22?

Os torcedores que quiserem acompanhar todos os duelos das semifinais da Liga Europa terão uma duas opções. Em primeiro lugar, os canais ESPN, na TV fechada, transmitiram os principais jogos da fase. Além disso, todos os duelos serão transmitidos pelo Star+, serviço de streaming da Disney, na internet.

Para completar, e para a disputa dos jogos finais, o SBT, na TV aberta, também transmitirá um duelo da rodada da Liga Europa nesta temporada.

