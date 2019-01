Final da Copinha pode ter torcida única em caso de Majestoso

Corinthians e São Paulo podem se encontrar na grande decisão do torneio

A final da 50ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnor, que tradicionalmente acontece todo ano no Pacaembu, poderá ter torcida única. Tal fato acontecerá se Corinthians e São Paulo chegarem à decisão.

Caso isso se confirme, o regulamento da competição deste ano prevê que o time de melhor campanha tenha direito a ter torcedores no estádio.

"Quando houver clássicos entre as equipes do Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo, caso ocorra alguma definição do Ministério Público com relação aos mandos, prevalecerá a melhor campanha", diz o regulamento.

O São Paulo já está na semifinal da Copinha e até aqui acumula cinco vitórias e dois empates. Já o Corinthians, que ainda joga com o Grêmio nesta sexta-feira (18), pelas quartas de final, tem quatro triunfos e duas igualdades.