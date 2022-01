Final da Copinha 2022: data, horário, estádio e mais da decisão

Conhecida por ser um torneio muito disputado nas categoria de base, a Copa São Paulo de Futebol Júnior se aproxima do grande jogo decisivo da final.

Ao todo, 128 times se classificaram para a disputa da fase de grupos, mas esse caminho rapidamente se afunilou na disputa do mata-mata. Agora, Santos, América-MG, São Paulo e Palmeiras seguem na luta por uma vaga na grande final, que acontece dia 25 de janeiro.

Celeiro de grandes revelações para o futebol mundial, os jovens jogadores que disputam a Copinha, nesta edição, seguem despertando o interresse dos grandes clubes europeus.

A GOAL te mostra os detalhes da grande final da Copinha.

Como chegaram os time até a final?

Santos

O Santos segue na disputa de conquistar seu quarto título da Copinha. Nesta edição, a equipe paulista não sabe o que é perder, com cinco vitórias e dois empates.

Agora, o time está na disputa da semifinal com o América-MG. Ainda nessa campanha, o Peixe deixou para trás o Missasol nas quartas de final nas penalidades após um jogo muito disputado no tempo normal.

América-MG

Correndo pelo segundo título da Copinha, o América-MG é outro time em busca de uma vaga na final. O time mineiro, que estava no Grupo 11, foi se superando ao longo da edição, derrotando o Athletico-PR, Falcon, Novorizontino e Botafogo no mata-mata.

Dessa forma, o time enfrentará o Santos no primeiro duelo da semifinal, que acontece nesta sexta-feira.

São Paulo

O outro lado da chave começa com o São Paulo. A equipe comandada pelo ex-jogador Alex segue fazendo uma campanha de destaque, com grandes revelações nesta Copinha. O São Paulo, ainda, quer conquistar seu quarto título da Copinha.

O time do Morumbi não sabe o que é perder nessa competição, com sete vitórias em sete jogos. Agora enfrentará o Palmeiras no Choque-Rei.

Palmeiras

O último time nessa disputa é o Palmeiras. A equipe paulista segue fazendo uma boa campanha nesta edição da Copinha, com grandes revelações se destacando para o profissional. Ainda assim, o Verdão nunca conquistou um título da Copinha, tendo chegado apenas uma vez na final.

Nesta edição, ainda assim, a equipe eliminou o Mauá, Atlético-GO, Internacional e Oeste para, então, enfrentar o São Paulo na semifinal.

Quando e onde será disputada a final da Copinha 2022?

A final da Copa São Paulo de Futebol Júnior acontecerá no dia 25 de janeiro, data do aniversário de São Paulo, possivelmente às 10h (de Brasília). No entanto, a Federação Paulista de Futebol, organizadora da competição, ainda não confirmou o horário e o local do estádio.

Isto porque o Estádio Paulo Machado de Carvalho, tradicional palco da decisão, está em reformas e não poderá ser utilizado.

De qualquer forma, a entidade já trabalha com algumas possibilidades, porém, só deve bater o martelo com a confirmação dos times classificados.

Sendo assim, estádios, como Allianz Parque, do Palmeiras, Neo Química Arena, do Corinthians, e Morumbi, do São Paulo, já começam a ganhar força nos últimos dias.

Onde assistir à final da Copinha 2022?

A princípio o SporTV, na TV fechada, segue sendo o único local de transmissão confirmado, já que a emissora transmitiu os principais duelos da competição.

Ainda assim, a Federação Paulista de Futebol deve confirmar outros meios para acompanhar a grande final, como no streaming e na TV aberta.