Manchester City x Liverpool AO VIVO: siga em tempo real a semifinal da Copa da Inglaterra 21/22

Sadio Mane marcou nove gols contra o Manchester City, sua segunda maior vítima, atrás apenas do Crystal Palace (13), desde quando ele chegou na Inglaterra, em 2014.

Nenhum jogador marcou mais gols contra os Citizens do que o camisa 10 dos Reds.

9 - Sadio Mané has scored nine goals against Man City, only scoring more against Crystal Palace (13) since he arrived in England in 2014. In fact, since the start of the 2014-15 season, no player has scored more goals against the Citizens in all competitions. Scourge.