Champions League feminina 2021/2022: grupos, sorteio, times, data e mais do torneio

A fase de grupos da Champions feminina 2021/22 foi definida; veja os detalhes

A Liga dos Campeões Feminina da UEFA (UWCL) teve, nesta segunda-feira (13), sua fase de grupos definida.

Com o Barcelona sendo campeão sobre o Chelsea no dia 15 de maio deste ano, na vitória por 4 a 0, a nova edição do torneio está prestes a começar!

Aqui na Goal, você confere todos os detalhes da Champions feminina 2021/22.

Quais os grupos da Champions League feminina 2021/22?

Grupo A

Chelsea (ING) Wolfsburg (ALE) Juventus (ITA) Servette (SUI)

Grupo B

PSG (FRA) Breidablik (ISL) Real Madrid (ESP) Kharkiv (UCR)

Grupo C

Barcelona (ESP) Arsenal (ING) Hoffenheim (ALE) HB Koge (DIN)

Grupo D

Bayern de Munique (ALE) Lyon (FRA) BK Hacken (SUE) Benfica (POR)

Quando começa a fase de grupos da Champions League feminina 2021/22?

( Foto: Getty)

O sorteio aconteceu nesta segunda, mas as datas dos jogos da fase de grupos já estão definidas. Os jogos ocorrem dos dias 5 e 6 de outubro, até 15 e 16 de dezembro.

Nessa fase, dois times de cada grupo avançam às quartas, quando ocorrerá um novo sorteio para definir as equipes que se enfrentarão.

Fase de grupos

5/6 de outubro: 1ª partida

13/14 de outubro: 2ª partida

9/10 de novembro: 3ª partida

17/18 de novembro: 4ª partida

8/9 de dezembro: 5ª partida

15/16 de dezembro: 6ª partida

*Todas as datas podem sofrer alterações

Onde assistir aos jogos da Champions League feminina 2021/22?

A plataforma DAZN, no Brasil, fechou um acordo para transmitir as duas próximas edições da UWCL.

