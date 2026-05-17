O Elversberg completou um conto de fadas na tarde de domingo. O clube de Spiesen-Elversberg, uma cidade com menos de 13 mil habitantes, garantiu o acesso à Bundesliga, coroando assim uma ascensão impressionante. É o terceiro acesso em cinco anos — um feito sem precedentes.

A tensão na segunda divisão da Alemanha foi palpável até a última rodada. Apesar de enfrentar o adversário mais fácil possível, o rebaixado Münster, a promoção não estava de forma alguma garantida para o segundo colocado, o Elversberg. Além do Elversberg, o Hannover 96 e o SC Paderborn também disputavam a promoção direta. Todos os três clubes chegaram à última rodada com exatamente 59 pontos. O Elversberg tinha o melhor saldo de gols ao iniciar esta rodada, o Hannover estava em terceiro e o Paderborn em quarto. A final prometia ser emocionante.

No fim das contas, foi uma tarde maravilhosa para a sensação da 2. Bundesliga. O time da casa já fez a diferença logo no início, ampliou a vantagem no segundo tempo e logo pôde colocar o champanhe na geladeira.

Aos dez minutos, o Elversberg já estava na frente. A partir de um escanteio cobrado rapidamente, o time da casa combinou com entusiasmo e Bambasé Conté recebeu um passe perfeito de Tom Zimmerschied, permitindo que o meio-campista ofensivo deslizasse para o gol: 1 a 0. Menos de quatro minutos depois, o Elversberg já estava com a vitória garantida e quase sentia o cheiro da promoção. David Mokwa errou completamente na primeira tentativa, mas conseguiu converter um passe de Lasse Günther: 2 a 0. Esse também foi o placar do intervalo.

No segundo tempo, Mokwa acabou com qualquer dúvida ao marcar seu segundo gol da tarde. Após um bom trabalho de Conté, o atacante conseguiu empurrar a bola para o gol com facilidade: 3 a 0. O Elversberg agora podia realmente se preparar para a Bundesliga.

Hannover e Paderborn

Por muito tempo, parecia que o Hannover garantiria o terceiro lugar e, com isso, a vaga nos play-offs, mas, aos 83 minutos, o FC Nürnberg empatou com Luka Lochoshvili: 3 a 3. O Paderborn, porém, conseguiu vencer fora de casa contra o SV Darmstadt (0 a 2), o que fez com que a equipe de Ralf Kettemann assumisse o segundo lugar do Hannover. Nos play-offs, o adversário será o VfL Wolfsburg.

A temporada do Hannover termina em nota negativa e a equipe de Christian Titz deve se preparar para mais uma temporada na 2. Bundesliga.

Além do Elversberg, o Schalke 04 retorna à Bundesliga. O clube de Gelsenkirchen já é campeão há algum tempo e volta ao mais alto nível da Alemanha após três temporadas. Além disso, o Fortuna Düsseldorf, onde Sven Mislintat trabalha, não conseguiu se manter após uma derrota acachapante para o Greuther Fürth e é rebaixado para a terceira divisão da Alemanha.