Fim do sonho... A Arábia Saudita é eliminada da Copa do Mundo pelas mãos de Cabo Verde

A seleção saudita encerrou sua participação na Copa do Mundo de 2026, após empatar sem gols com Cabo Verde, na madrugada deste sábado, na terceira e última rodada da fase de grupos, sendo assim oficialmente eliminada na primeira fase.

A seleção saudita entrou em campo com o lema “Não há alternativa à vitória” para manter vivas as esperanças de classificação para as oitavas de final, mas não conseguiu marcar gols pelo segundo jogo consecutivo, ficando com apenas dois pontos no total, o que a colocou na quarta e última posição do Grupo 8.

Por outro lado, a seleção de Cabo Verde conseguiu somar um ponto valioso, elevando sua pontuação para 3 pontos, o que a colocou em segundo lugar, atrás da Espanha, líder com 7 pontos, garantindo assim sua vaga nas oitavas de final, enquanto a Arábia Saudita e o Uruguai foram eliminados da competição.

Início cauteloso e chance precoce da Arábia Saudita

A seleção saudita começou a partida com evidente cautela, tentando manter a posse de bola, mas a equipe careceu de velocidade e profundidade no ataque, diante do bloqueio defensivo de Cabo Verde.

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A primeira tentativa ocorreu aos 16 minutos, quando Salem Al-Dossari chutou de dentro da grande área, mas a bola bateu em um dos zagueiros de Cabo Verde antes de sair longe do gol.

A seleção de Cabo Verde respondeu aos 22 minutos com a primeira ameaça real, depois que Semedo chutou com força, mas o goleiro Mohammed Al-Owais brilhou na defesa, mantendo o gol intacto.

Lesão de Tembakti atrapalha os planos de Donis

A seleção saudita sofreu um duro golpe aos 32 minutos, quando o zagueiro Hassan Tembakti caiu no gramado devido a uma lesão muscular, apesar de ter entrado em campo após receber sinal verde da equipe médica, em meio a dúvidas sobre sua condição física antes da partida.

A equipe médica tentou tratar o jogador, mas ele não conseguiu continuar a partida, saindo de campo carregado em uma maca em meio a uma atmosfera de apreensão nas fileiras da “Selecção Verde”, o que obrigou o técnico Georgios Donis a fazer uma substituição forçada, colocando Ali Lagami em seu lugar.

A saída de Tembakti representou mais um golpe para a seleção saudita, que buscava equilíbrio defensivo em uma das partidas mais importantes de sua trajetória na Copa do Mundo.

Al-Owais impede a vantagem de Cabo Verde

No início do segundo tempo, a seleção de Cabo Verde mostrou-se mais ousada na busca pelo gol da classificação.

Aos 48 minutos, Monteiro recebeu um cruzamento pela direita e chutou de primeira, mas a bola foi direto para as mãos de Mohammed Al-Owais.

Apenas dois minutos depois, Kevin Pina disparou um chute forte de fora da área que passou rente à trave direita, mantendo a pressão sobre a defesa saudita.

Donis fez várias substituições para dinamizar o ataque, sendo a mais notável a entrada de Mohamed Abu Al-Shamat no lugar de Salem Al-Dossari, numa tentativa de encontrar soluções ofensivas nos minutos finais.

Abu Al-Shamat quase deu a vantagem aos Verdes aos 67 minutos, após chutar de fora da área, mas o goleiro de Cabo Verde defendeu com facilidade.

Aos 74 minutos, Mohammed Al-Owais salvou a seleção saudita de um gol certo, ao defender com brilhantismo um contra-ataque isolado de Larus Duarte, mantendo vivas as esperanças de sua equipe até os últimos instantes.

Adeus decepcionante para a seleção saudita

Apesar de a seleção saudita precisar de apenas um gol para manter vivas suas esperanças de classificação, a equipe não conseguiu criar o perigo necessário nos minutos finais, em meio à falta de soluções ofensivas e à lentidão contínua na construção das jogadas, e a partida terminou em empate sem gols.

Com esse resultado, a seleção saudita se despediu da Copa do Mundo de 2026 após somar dois pontos em três partidas, obtidos em um empate contra o Uruguai, enquanto perdeu para a Espanha antes de empatar com Cabo Verde. Foi uma participação decepcionante que levantou muitos questionamentos sobre o nível técnico e as escolhas do técnico Georgios Donis, cujo futuro com a “Seleção Verde” tornou-se alvo de ampla controvérsia após a eliminação precoce do torneio.