Fim de papo: Barcelona anuncia a conclusão de sua contratação aguardada

Após um mês inteiro de espera, complicações com documentos e trâmites administrativos, o Barcelona Atlètic respirou aliviado com a chegada do reforço aguardado à Cidade Esportiva Joan Gamper.

O clube catalão anunciou oficialmente nesta quarta-feira a contratação do lateral-esquerdo equatoriano José Caicedo, de 18 anos, que assinou seu contrato e iniciou imediatamente os treinos sob o comando do técnico Giuliano Bellucci.

Caicedo havia desembarcado em Barcelona na última segunda-feira e não perdeu tempo, disputando sua primeira sessão de treinos na terça-feira, antes de assinar oficialmente na manhã de quarta-feira nos escritórios da Cidade Esportiva, com a presença do diretor de futebol de base José Ramón Alexanko, para depois aparecer com a camisa blaugrana pela primeira vez.

Apesar de o negócio ter sido anunciado desde o último dia 13 de julho, o jogador foi obrigado a permanecer no Equador por conta de trâmites administrativos que impediram sua incorporação ao time na data prevista, dia 20 de julho.

Caicedo se junta ao time reserva por empréstimo, vindo do LDU Quito, do Equador, com opção de compra fixada em 2,5 milhões de euros, que pode se tornar obrigatória caso determinadas condições sejam cumpridas.

O Barcelona aposta muito no jovem lateral, descrito como um lateral moderno pela força física, velocidade excepcional e clara vocação ofensiva que possui, tendo Alejandro Balde como seu ídolo e maior referência.

Caicedo tornou-se candidato a disputar seus primeiros minutos com a camisa do Barcelona dentro de poucos dias, quando o Barcelona Atlètic enfrentar o L'Hospitalet em amistoso na noite do próximo sábado, no estádio Feixa Llarga, caso o técnico Bellucci considere que ele está pronto para atuar.