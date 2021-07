Fim de ciclo? Felipe Melo não tem futuro garantido no Palmeiras para 2022

O meio-campista reclamou de sua situação contratual e presidente alviverde garantiu que não renova o vínculo válido até o fim do ano

Felipe Melo não tem seu futuro a longo prazo garantido no Palmeiras. E não escondeu o descontentamento com a situação. O meio-campista, no clube desde 2017, manifestou, após a vitória por 2 a 0 dos alviverdes sobre o Grêmio, pela 10ª rodada do Brasileirão 2021, descontentamento em relação a não-renovação de seu vínculo – que expira no fim deste ano.

“Vejo que meu nome é bastante forte no mercado, no cenário do futebol. Vejo tantos outros atletas que vão terminar o contrato em dezembro, mas se fala do Felipe Melo. Não sei o que passa na cabeça do presidente, do diretor. É verdade que o presidente me chamou para conversar um tempo atrás, me pediu 15 dias. Já se passaram dois meses e ele não apareceu ainda. Mas o diretor fala comigo isso que vocês sabem”, disse o volante de 38 anos para o Premiere FC após o duelo, no qual começou no banco de reservas.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Horas depois da fala de Felipe Melo, o presidente do Palmeiras, Maurício Galiotte, deixou o cenário bem claro em declarações veiculadas no blog do jornalista Danilo Lavieri, do UOL. Segundo o mandatário, o meio-campista foi avisado, em mais de uma ocasião, que não teria seu vínculo renovado pela atual diretoria.

“Falamos algumas vezes com o Felipe sobre a situação e sempre disse que passaríamos uma posição oficial para ele. Há alguns dias, o Anderson se reuniu com ele e comunicou que, no momento, o nosso entendimento era pelo fim do ciclo. O Anderson (Barros, diretor de futebol) avisou a ele, em encontro na sala dele na Academia, que o ciclo estava se encerrando neste momento. Foi uma declaração desnecessária”, afirmou o mandatário.

“O Felipe não estava sem saber qual era o futuro dele. Foi uma decisão dura, o Felipe ganhou títulos, tem o respeito do clube e do torcedor, mas alguns ciclos precisam ser encerrados, e agora temos um ciclo de garotos vindo por aí. Nós conversamos com toda a diretoria e comissão e tomamos essa decisão. O comunicado foi feito pelo Anderson, mas em consenso com todos: presidente, vice e comissão. Eu fico até o dia 5 de dezembro e não vou renovar o vínculo com ele. O Felipe tem contrato até o dia 31 de dezembro. Se o próximo presidente tomar outra decisão, já não cabe mais a mim”, completou Galiotte.

Ainda dentro de campo, em sua entrevista pós-jogo, Felipe Melo prometeu entrega para ajudar o clube em mais um título.

“Sou um cara todo focado, meu foco é ser campeão novamente no Palmeiras, escrever mais um capítulo de uma linda história. É um clube que eu já passei de tudo. O treinador falou que conta comigo, que "por mim você renova". Se eu tenho confiança do treinador, do meu torcedor e dos meus companheiros, para mim isso basta. Vamos ver o que vai acontecer no futuro”, disse o atleta.