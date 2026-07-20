Filip Kostic pode voltar à Eredivisie para jogar em um grande clube holandês

Filip Kostic entrou no radar do PSV, segundo informaram várias fontes sérvias ao jornalista Mounir Boualin. O jogador canhoto de 33 anos está disponível para contratação sem custo após sua recente saída da Juventus.

Após a saída de Anass Salah-Eddine, o PSV está em busca de um lateral-esquerdo, e Kostic é uma opção atraente. O ex-jogador do FC Groningen ainda está em excelente forma e pode atuar em toda a lateral esquerda.

Boualin destaca que Kostic está sendo acompanhado por vários clubes. A concorrência, portanto, é acirrada para o PSV. Ainda não se sabe como o próprio Kostic encara o interesse de Eindhoven.

Kostic jogou pelo Groningen entre 2012 e 2014 e foi vendido por seis milhões de euros ao VfB Stuttgart. O experiente jogador atuou também pelo Hamburger SV, Eintracht Frankfurt e Fenerbahçe.

O PSV está analisando mais opções e recebeu uma proposta por Hugo Bueno (Wolverhampton Wanderers), segundo informou o Eindhovens Dagblad. Não está claro se o PSV considera o lateral-esquerdo espanhol como uma opção.

O campeão nacional também está de olho em Adam Aznou Ben Cheikh, jogador do Bayern de Munique que já atuou pelo FC Barcelona. No entanto, ainda não foi feita nenhuma oferta na Alemanha.

Salah-Eddine jogou na última temporada por empréstimo pelo PSV. A opção de compra não foi exercida, fazendo com que o jogador da seleção marroquina retornasse à AS Roma.