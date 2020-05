Filho de Thuram se ajoelha em homenagem a homem negro morto pela polícia nos EUA

Marcus, atacante do Borussia Monchengladbach, praticou o ato na comemoração dos seus gols contra o Union Berlin

Além da goleada por 4 a 1 sobre o Union Berlin, o domingo do Borussia Monchengladbach teve na figura de Marcus Thuram um protesto histórico. Autor de dois gols no triunfo, o jogador se ajoelhou em vez de comemorar os tentos, em referência à morte do americano George Floyd, no meio desta semana, nos .

Desde o ocorrido, que mostrou um policial ajoelhando-se no pescoço do homem negro já imobilizado, em Minneapolis, ignorando seus pedidos para que pudesse respirar, protestos irromperam pelos Estados Unidos.

O Twitter do clube alemão registrou a comemoração e disse que Thuram "ajoelhou-se após o seu gol". Em inglês, a legenda foi "Não precisamos explicar".

Esse não foi o primeiro protesto de um jogador no futebol alemão com relação à crise social que vive os EUA. McKinnie, do Schalke 04, jogou no sábado com uma faixa preta em seu braço, como forma de demonstrar luto.

Marcus é filho de Lilian Thuram, campeão mundial com a em 1998. Seu pai foi autor dos dois gols do time francês na semifinal daquele Mundial, contra a .