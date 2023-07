Figueirense x Operário ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão Série C

Equipes se enfrentam neste domingo (2), pela 11ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Neste domingo, o Figueirense recebe o Operário no Estádio Orlando Scarpelli em jogo válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro Série C. A partida acontece às 16h30 (de Brasília), e terá transmissão ao vivo do streaming Nosso Futebol +, que faz parte do grupo do canal Nosso Futebol.

Enquanto a equipe visitante vive ótimo momento na competição, assegurando no momento a segunda posição na tabela da Terceira Divisão, conquistando cinco vitórias, três empates e duas derrotas, os donos da casa estão no meio da classificação, na nona posição com quatro partidas vencidas, duas em que empatou e outras quatro que acabou derrotado.

Prováveis escalações

Figueirense: Wilson; Eliás, Guilherme Souza, Maurício e Raí; Robson Alemão, Léo Baiano e Gledson; Cesinha, Gustavo França e Bruno General. Técnico: Paulo Baier.

Operário: Rafael Santos; Sávio, Allan Godói, Jhonatan Silva e Arthur Neves; Índio, Erik Bessa e Vinicius Diniz; Vinicius Popó, Alisson Taddei (Cássio Gabriel) e Felipe Augusto. Técnico: Rafael Guanaes.

Desfalques

Figueirense

Sem desfalques confirmados.

Operário

Sem desfalques confirmados.

Quando é?