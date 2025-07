Figueirense x Náutico: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série C 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (13), no Estádio Orlando Scarpelli; confira a transmissão e outras informações do jogo

Figueirense e Náutico se enfrentam neste domingo (13), às 19h (de Brasília), no Estádio Orlando Scarpelli, em Santa Catarina, pela 12ª rodada da Série C 2025. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN e do SportyNet+ no streaming

Notícias e prováveis escalações

Sem perder há quatro jogos, com dois empates e duas vitórias, o Náutico quer se manter dentro da zona de classificação para a segunda fase da Série C. No momento, o Timbu aparece em sexto lugar, com 16 pontos e aproveitamento de 48%.

Por outro lado, o Figueirense quer se afastar do risco de rebaixamento. Em 13º lugar, com 13 pontos, a equipe está a três pontos do Botafogo-PB, primeira equipe dentro do Z-4.

Figueirense: Igo Gabriel; Iury, Lucas Dias, Ligger e Leonan; Rafinho Potiguar, Jhony Douglas, João Lucas (Reifit) e Gabriel Santiago; Felipe Augusto e Nicolas.

Náutico: Muriel; Arnaldo, Mateus Silva, Carlinhos e Igor Fernandes; Igor Pereira, Marco Antônio e Patrick Allan; Kelvin, Vinícius e Bruno Mezenga.

Desfalques

Figueirense

Léo Maia e Samuel estão no DM.

Náutico

Sem desfalques confirmados.

Que horas começa Figueirense x Náutico

Retrospecto Recente

Histórico de Confrontos Diretos

Em 19 jogos disputados entre as equipes, o Náutico soma nove vitórias, contra oito do Figueirense, além de dois empates. No último encontro válido pela Série C 2024, o Náutico venceu por 4 a 0.

Classificação