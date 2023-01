Figueirense x Chapecoense ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Catarinense

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (25), pela quarta rodada do estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

Figueirense e Chapecoense fazem clássico na noite desta quarta-feira (25), às 21h (de Brasília), no estádio OBA, pela quarta rodada do Campeonato Catarinense. A partida terá transmissão ao vivo do NSports, no streaming.

Quinto colocado do estadual com 5 pontos, o Figueirense está invicto até o momento, com uma vitórias e dois empates. Do outro lado, a Chapecoense está na sexta posição com 4 pontos (uma vitória, um empate e uma derrota). Nos últimos dez jogos entre as equipes, foram sete empates, duas vitórias da Chape e uma do Figueira.

Escalações

Escalação do provável Figueirense: Gabriel Gasparotto, Elias, Otávio, Maurício, Raphinha, Uesley, Robson Alemão, Andrew, Gustavo França e Nicolas.

Escalação da provável Chapecoense : Airton, Felipe Albuquerque, Rodrigo Freitas, Maurício, Kevin, Gustavo Cazonatti, Giovanni Pavani, Bruno Nazário, Alisson, Danrlei.

Desfalques

Figueirense

Sem desfalques confirmados.

Chapecoense

Sem desfalques confirmados.

Quando é?