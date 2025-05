Figueirense x Caxias: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série C 2025

Com (re)estreia na área técnica do Figueira, equipes se enfrentam nesta segunda-feira (5); veja quem transmite

Figueirense e Caxias vão a campo nesta segunda-feira (5), às 19h30 (horário de Brasília), pela quarta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro de 2025. A partida acontecerá no Orlando Scarpelli, em Florianópolis, com transmissão ao vivo do DAZN, no streaming, e do canal Nosso Futebol, disponível no YouTube e no pay-per-view (clique e confira a programação diária).

Após a derrota por 2 a 1 para o Retrô no último fim de semana, o Figueirense demitiu o técnico Thiago Carvalho e trouxe de volta, pela terceira vez, Pintado, que já comanda a equipe nesta noite contra o Caxias. O novo treinador declarou ao ge: "Muito feliz. Super confiante, com os pés no chão, sabendo das dificuldades. Nunca foi fácil. Acredito muito que vamos fazer algo muito especial." O clube ainda não venceu na Série C e foi eliminado nas quartas de final do Campeonato Catarinense deste ano.

Por sua vez, o Grená venceu seus dois compromissos em casa na Terceirona - contra Floresta e Guarani -, mas ainda não venceu fora de casa. No único jogo como visitante, a equipe gaúcha perdeu de virada por 2 a 1 para o Confiança, em Aracaju, resultado que a impede de alcançar os líderes da tabela no momento: Ituano, Ponte Preta e Maringá, todos com 10 pontos.

Na Série C do ano passado, as equipes se enfrentaram no Estádio Centenário, em Caxias do Sul, em partida que terminou com vitória grená por 2 a 1. Tomas Bastos e Marcelo marcaram para o Caxias, enquanto Guilherme Pato descontou para o Figueirense.

Prováveis escalações

Figueirense: Fabrício; Léo Maia, Lucas, Ligger e Leonan; Rafinha, Flávio e Gabriel; Renan, Felipe Augusto e Marlyson. Técnico: Pintado.

Caxias: Thiago Coelho; Thiago Ennes, Lucas Cunha, Alan e Marcelo Nunes; Vini Guedes, Pedro Cuiabá e Tomas Bastos; Iago, Douglas Skilo e Willen Mota. Técnico: Júnior Rocha.

Desfalques

Figueirense

O atacante Wellington Nem tem um quadro de sinovite no joelho esquerdo e desfalca a equipe. O volante Breno se recupera de lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito.

Caxias

O atacante Gustavo Nescau segue em recuperação de cirurgia no menisco do joelho.

Quando é?