Figueirense x Botafogo-PB: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série C 2025

Equipes vão a campo neste domingo (01), no Orlando Scarpelli, pela oitava rodada da Terceirona; veja os detalhes

Figueirense e Botafogo-PB se enfrentam neste domingo (01), às 19h (horário de Brasília), pela oitava rodada da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro de 2025 . O jogo será no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, e contará com transmissão ao vivo do, no steaming, e do, via pay-per-view ( clique aqui e confira a programação diária ).

O Figueirense ainda tenta se firmar na Série C e encontrar o caminho das vitórias para sair do Z-4. O Furacão até esboçou reação, mas o empate sem gols com o Guarani, fora de casa, freou o embalo e recolocou a equipe na zona de rebaixamento. Agora, sem o goleiro Igo Gabriel, suspenso após ser herói no último jogo com defesa de pênalti, o time de Florianópolis encara mais um desafio no Orlando Scarpelli, onde precisa fazer o fator casa pesar para somar os pontos que faltam rumo à recuperação.

Do outro lado, o Botafogo-PB chega motivado pela vitória sobre o Retrô, que encerrou uma sequência de sete jogos sem vencer e reacendeu a esperança de entrar no G-8. Com nove pontos e na 10ª colocação, o Belo ainda busca sua primeira vitória fora de casa nesta Série C e aposta no bom retrospecto contra o Figueirense — incluindo um triunfo em pleno Scarpelli no ano passado — para tentar repetir a dose. Mesmo com desempenho modesto como visitante, o time paraibano sabe que um novo resultado positivo pode colocá-lo de vez na briga pela parte de cima da tabela.

Prováveis escalações

Figueirense: Fabrício; Iury, Lucas Dias, Ligger e Leonan; Rafinha Potiguar, Flávio e João Lucas; Nicolas, Felipe Augusto e Marlyson. Técnico: Pintado.

Botafogo-PB: Michael Fracaro; Lucas Lopes, Reniê, Wendel Lomar e Balardin; Gama, Thallyson e Rodrigo Alves; Silvinho, Denilson e Henrique Dourado. Técnico: Márcio Fernandes.

Desfalques

Figueirense

Igo Gabriel, lesionado, é baixa.

Botafogo-PB

Sem desfalques confirmados.

Quando é?