FIFA tem dificuldades para encontrar datas para realização do Mundial de Clubes

Competição no atual formato é considerada um fracasso pela entidade máxima do futebol

O Mundial de Clubes 2022 ainda é um verdadeiro mistério. A FIFA, que está focada na realização da Copa do Mundo do Qatar, tem dificuldades para encontrar uma data para realizar a competição que, pelo menos por enquanto, tem poucas certezas.

A ideia inicial da entidade é que o torneio seja disputado entre fevereiro e março de 2023, mas o calendário bate justamente com duas situações importantes. A primeira, as oitavas de final da Champions League, competição disputada pelo Real Madrid, um dos classificados para o Mundial.

Os espanhóis devem encarar o Liverpool no dia 21 de fevereiro, na Inglaterra e no dia 15 de março, na Espanha. Para completar, a própria entidade tem evento em março. A primeira data FIFA de 2023 está agendada entre os dias 20 a 28.

Outro ponto levado em consideração pela FIFA é que o campeão da Ásia só será definido no dia 26 de fevereiro. A entidade, no entanto, estuda a possibilidade de classificar o Al Hilal, atual campeão do torneio.

Os garantidos até o momento são: O Flamengo, campeão da Libertadores, o Real Madrid, campeão da Champions League, o Raja Casablanca, Campeão da África, o Seattle Sounders, campeão da Concachampions e o Auckland City, campeão da Oceânia. A vaga do campeão do país sede será preenchida assim que a FIFA decidir o local do torneio.

O formato atual do Mundial de Clubes é visto como um fracasso pela FIFA. A entidade, inclusive, foi relutante para realizar a edição 2022. Miami, nos Estados Unidos e Abu Dhabi, nos nos Emirados Árabes, são os principais candidatos.