Quando será o Mundial de Clubes 2022?

Campeão da Libertadores 2022, Flamengo está confirmado para a competição e pode encarar o Real Madrid

O Flamengo venceu o Athletico paranaense na finalíssima da Copa Libertadores 2022, e garantiu sua vaga para a grande decisão do Mundial de Clubes da FIFA, onde terá a chance de levantar a desejada taça.

O torneio reúne os campeões das ligas da Concacaf, UEFA, AFC e CONMEBOL, que se enfrentam em chaves diretas, valendo a taça do mundial, que atualmente pertence ao Chelsea da Inglaterra, que bateu o Palmeiras na final.

Quando será o Mundial de Clubes da FIFA de 2022?

Devido a problemas de calendário causados pela pandemia da Covid-19 e a Copa do Mundo do Qatar, realizada entre novembro e dezembro de 2022, o Mundial de Clubes ainda não tem data confirmada para acontecer.

É estimado que o torneio seja realizado entre janeiro e fevereiro de 2023, como tem sido tradição nas últimas temporadas.

Quem o Flamengo pode enfrentar no Mundial de Clubes de 2023?

O principal rival a ser projetado pelo Flamengo no Mundial de Clubes da FIFA é o Real Madrid. O time comandado por Ancelotti conta com craques como Luka Modric, Vinicius Junior e Karim Benzema, atual melhor jogador de futebol do mundo.

Seattle Sounders (EUA), Wydad Casablanca (Marrocos) e Auckland City (NZL) também já estão confirmados para o torneio, e terão seus destinos definidos em breve.