Fifa investigará "comportamento ofensivo" da Argentina após final da Copa do Mundo

Atletas da seleção campeã da Copa do Mundo de 2022 teriam 44 regras do torneio

Quase um mês se passou desde que a Argentina bateu a França na final da Copa do Mundo de 2022, mas a partida ainda causa repercussão, seja pela comemoração dos argentinos ou queixas às suas atitudes.

A FIFA, orgão máximo do futebol, iniciou uma série de investigações a supostos comportamentos indevidos por parte dos atletas da seleção da Argentina durante a comemoração da conquista.

Tudo teria começado na celebração no vestiário, após a disputa por pênaltis vencida pela Argentina. Herói da conquista, o goleiro Emiliano Martinez teria puxado cantos provocativos a Kylian Mbappé, estrela da França, em que pedia um minuto de silêncio pela “morte” do atacante.

No comunicado da FIFA, o comitê disciplinar da organização sugere que os argentinos teriam infringido 11 artigos do código, assim como 44 outras regras da Copa do Mundo do Qatar.

Caso as brechas sejam constatadas, a Argentina pode sofrer com duras multas por parte da organização.