Apesar da comoção em torno do atual presidente da Fifa, Gianni Infantino, ele vai se colocar novamente à disposição para o cargo. O dirigente de 56 anos está sob forte pressão após a Copa do Mundo, depois de ter planos de vender ações da fase final do torneio a investidores privados.

Na cidade polonesa de Katowice, Infantino esteve na semana passada como convidado da Copa do Mundo Feminina sub-20. Lá, ele foi questionado várias vezes sobre seu desempenho e seus planos pessoais para o futuro.

Em resposta a isso, a Fifa divulgou uma declaração no domingo. "O presidente da Fifa anunciou em abril que vai se candidatar novamente em 2027. Naturalmente, nada mudou. O senhor Infantino vai se candidatar novamente."

No fim de agosto, foi revelado que a Uefa prepara um processo criminal na Suíça contra Infantino por causa de seu plano fracassado de vender interesses comerciais em, entre outros, a Copa do Mundo a investidores privados.

Enquanto isso, o suíço já desistiu do plano controverso. Isso ficou claro em um comunicado da entidade máxima do futebol mundial. "Nosso objetivo sempre foi unir e melhorar. Por isso, esta proposta não seguirá adiante", foi compartilhado no início de agosto.

A Uefa, a AFC e a Concacaf retiraram a confiança no presidente. Federações filiadas individualmente, incluindo a KNVB, também fizeram isso. Segundo relatos, as três federações de futebol estudam apresentar uma moção de desconfiança contra Infantino.

Uma eventual saída de Infantino, porém, não é algo simples de ser resolvido. Para isso, é preciso convocar uma sessão extraordinária do congresso da Fifa, além do apoio de 43 das 211 federações filiadas.

Por enquanto, além disso, nenhum candidato de oposição se apresentou. Os candidatos têm até 18 de novembro para se colocar à disposição para a eleição presidencial, que será realizada em março de 2027, em Rabat.