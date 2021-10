FIFA 22 x eFootball: Qual o melhor jogo?

Jogabilidade, gráficos, modos de jogos e outras comparações entre os títulos de futebol

FIFA 22 e eFootball são os novos jogos de futebol para a temporada de 2022. Lançados para consoles e PCs, os títulos são interpretações diferentes do esporte e se focam em diferentes tipos de entrega, com FIFA sendo um pacote pago, enquanto eFootball chega como um jogo gratuito.

Mas afinal, qual o melhor jogo de futebol? A Goal jogou os dois títulos e te ajuda a decidir qual game jogar.

Jogabilidade

A jogabilidade é o principal pilar de qualquer jogo de futebol, e FIFA 22 e eFootball não poderiam ser mais diferentes neste aspecto. Seguindo a tradição das franquias, o game da EA Sports aposta em mecânicas mais arcade, enquanto o jogo da Konami é uma representação mais real do esporte.

Mesmo com mudanças significativas no seu ritmo de jogo, FIFA 22 segue como um jogo mais rápido e fluido, onde é fácil acelerar com jogadores e usar dribles para bater marcadores. As mudanças rápidas de direção fazem com que o game pareça mais “leve”, e também o tornam mais acessível para novatos.

Do lado de eFootball, apesar da recente mudança de nome e identidade (o jogo se chamava Pro Evolution Soccer, o PES), a fórmula da jogabilidade segue mais baseada no realismo. Partidas mais lentas, passes mais difíceis e, principalmente, atletas mais pesados, obrigam os jogadores a tocar mais a bola para chegar ao gol.

Gráficos e apresentação

Visual é um dos aspectos mais importantes de jogos de videogame, e no caso de FIFA e eFootball, os gráficos também são bem diferentes, mesmo se tratando da representação do mesmo esporte.

FIFA 22 conta com a introdução da tecnologia HyperMotion, que além de afetar a movimentação dos jogadores em campo, também adiciona milhares de novas animações ao jogo. Na prática a implementação não alterou muito do visual do game, que ainda lembra bastante a edição passada, 21.

O destaque fica para as versões para consoles de nova geração, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, que suportam resoluções mais altas e têm alguns caprichos adicionais, como cabelos com mais movimento e efeitos de luz mais elaborados para estádios.

O novo eFootball chegou com a promessa de renovar os gráficos de PES, com a ajuda do poderoso motor gráfico Unreal Engine. Apesar da expectativa, a aparência do game se tornou uma das maiores críticas da comunidade já em seu lançamento, graças a alguns glitches e escolhas estranhas na modelagem dos personagens.

Apesar do visual geral ser bonito (especialmente nos novos consoles), rostos de alguns jogadores têm olhos arregalados e bocas que se movimentam de formas pouco convincentes. Os gramados também ficam devendo na parte de textura, que parece “áspera” demais.

Modos

Ponto forte de FIFA na última década, os modos de jogo seguem como a principal oferta do game da EA. Mais do que o Ultimate Team, modo online muito popular entre os jogadores, o game também tem Carreira (de treinador e jogador), Pro Clubs, Volta, Temporadas, torneios personalizados e modo de desafios.

Como uma nova franquia recém-chegada, eFootball sequer tem uma lista de modos jogáveis. No momento a única opção são partidas online e offline, usando uma lista de apenas nove clubes. A Konami promete atualizar o game (nos próximos meses) com a nova interação de seu modo myClub, além de comentar que poderá vender modos como Master Liga separadamente.

Licenças

FIFA 22 conta com 30 ligas e mais de 700 equipes licenciadas, em sua esmagadora maioria com elencos reais e atualizados. Além dos times, são dezenas de estádios autênticos, com direito a pacotes dedicados de transmissão, que incluem identidade visual completa, como vinhetas e placares.

Como citado anteriormente, eFootball ainda não tem uma lista completa de clubes, e deve seguir o caminho de PES quando o assunto são licenças, com equipes representadas de forma genérica (logos, uniformes e nomes). O tradicional modo de edição ainda não está disponível, mas é uma das funções mais aguardadas pela comunidade, para que seja possível incluir uniformes e emblemas para os times.