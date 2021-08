FIFA 22 será lançado para Nintendo Switch?

Nova edição "Legacy" é esperada para o console híbrido da Nintendo

FIFA 22 chega no próximo dia 1 de outubro, e tem como destaque suas versões para os consoles da nova geração; PlayStation 5, Xbox Series X e S. O game ainda será lançado para PS4, Xbox One e PC.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Mas e o Nintendo Switch? O console híbrido da Nintendo vem sofrendo com versões simplificadas do game de futebol, batizadas de “Legacy Edition” pela EA Sports, que consistem em relançamentos de edições passadas, com ajustes nos uniformes e transferências de jogadores.

Para a temporada 2022, infelizmente a história deve se repetir, com o lançamento de uma versão desatualizada do game. Isso significa que o título não contará com as principais novidades do FIFA 22 de nova geração, como a tecnologia HyperMotion.

A EA Sports ainda não fez o anúncio oficial do game para o Switch, mas já existem listagens da versão em grandes varejistas de todo mundo, o que reforça a possibilidade da chegada de mais uma Legacy Edition.