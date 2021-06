FIFA 22 rodará a 120 FPS?

Taxa de quadros por segundo mais robusta será novidade do "irmão" Madden NFL 22, e pode chegar ao game de futebol

Enquanto a EA Sports não libera novas informações sobre FIFA 22, a comunidade do game segue em busca de informações que podem revelar características da nova edição do jogo de futebol.

Depois da afirmação do CEO da EA, Andrew Wilson, de que o novo game será focado para os consoles da nova geração, PS5 e Xbox Series X/S, mais um fator indica que FIFA 22 será de fato “turbinado” para as novas máquinas.

Madden NFL 22, nova versão do jogo de futebol americano, também da EA Sports, foi listado no site do Xbox como um dos títulos otimizados para Series X/S, que entre suas principais características, tem a taxa de quadros por segundo de até 120 FPS, fato inédito na franquia.

O anúncio ainda promete gráficos em 4K e HDR, que devem elevar a qualidade visual de Madden a outro nível. Considerando a tradição da EA de levar as novidades para diversas de suas franquias de esportes, é bem provável que FIFA 22 conte com as mesmas funções, já em seu lançamento.

Vale ressaltar que a Eletronic Arts ainda não se pronunciou sobre funções e tecnologias disponíveis em FIFA 22, que sequer foi anunciado oficialmente. O game segue sem uma data de lançamento ou plataformas confirmadas.