FIFA 22: Novo trailer mostra detalhes do modo Ultimate Team

Primeiro trailer oficial do FUT revelou novidades e mudanças do modo de jogo, que é a estrela de FIFA 22

A EA Sports divulgou nesta terça (10) um trailer que revela as novidades do modo Ultimate Team, o mais popular da franquia. O game chega no próximo dia 1 de outubro, com versões para PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One e PC.

O grande destaque fica para o novo FUT Rivals, que agora contará com um sistema de progressão por temporadas, que valoriza o esforço dos jogadores independente de seus resultados no game. Agora as divisões são separadas por ranks e estágios, que permitem que os jogadores avancem de acordo com seu nível de habilidade. Ao início de cada temporada, os usuários começarão uma nova jornada, partindo de onde pararam.

Além dos prêmios semanais, os jogadores também receberão recompensas por temporadas, que levam em conta o número de partidas disputadas e o seu desempenho no modo.

O FUT Champions, modo competitivo do FIFA 22, exigirá uma classificação semanal, que garante vaga para as “finais”, disputadas a cada final de semana, com premiações ainda mais valiosas.

A empresa também aproveitou para mostrar mais das novas cartas Hero, que farão sua estreia no modo, funcionando de maneira similar aos Ídolos, mas dedicados a certas ligas do game. O ex-meia Joe Cole, que brilhou pelo Chelsea, foi um dos destaques do trailer.