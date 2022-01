FIFA 22: Novo DME do Icardi vale a pena no Ultimate Team?

No último sábado (15) a EA Sports lançou no modo Ultimate Team uma carta especial Flashback do argentino Icardi. Com atributos bastante chamativos e custo relativamente baixo, o card se tornou um sucesso entre os jogadores, mas será que vale a pena o investimento?

No momento o DME sai por pouco menos de 200 mil moedas, e dá em troca três pacotes, além da versão 91 de Mauro Icardi, do PSG. O card especial relembra a ótima fase do atacante na Inter de Milão na temporada 2017/18, quando ele balançou as redes 29 vezes em 36 partidas.

Os requerimentos são um time de média 83 com um jogador do time da semana, um time de média 84 e um time de média 86 com um jogador do time da semana. Isso significa que dá para enviar cards do seu clube que você não planeja mais usar para baratear os custos do DME.

Icardi Flashback é bom? Vale a pena fazer o DME?

Nem sempre atributos mostrados nos cards indicam sua qualidade real no FIFA Ultimate Team, mas no caso da versão especial de Icardi, os números refletem a qualidade do atacante no game da EA.

Com um modelo de corpo único (que simula o biotipo do atacante) e boa estatura, o argentino do PSG tem ótima aceleração e velocidade final. Os números de chute são o grande destaque do card, com absurdos 99 pontos de posicionamento, além de 96 de finalização e 94 de força, que o colocam entre os principais matadores do FIFA 22.

Além de habilidades ofensivas excelentes, Icardi também tem excelente passe curto (90) e atributos de drible altíssimos. O único status que fica um pouco abaixo é a agilidade (80), que pode ser corrigida com uma carta de entrosamento (Motorzinho ou Artista), e pouco influencia na mobilidade do atacante ingame, que é ótima.

Por fim, 95 em cabeceio, 99 de salto e 90 de força transformam o avançado do PSG em uma presença perigosa na área. Nem mesmo as taxas de dedicação ofensiva e defensiva potencialmente confusas (médio/médio) afetam o seu desempenho.

Dentro de campo o argentino atua menos como um atacante forte e pesado (características de sua carta base), e mais como um jogador veloz e de boa movimentação. É comum vê-lo se infiltrando para receber bolas entre os defensores ou fazendo longas corridas para se posicionar na área.

Em nossos testes (na segunda divisão do FUT Rivals), o atacante marcou 11 gols e deu quatro assistências em seis partidas disputadas, jogando ao lado da versão Curingas de Inverno de Anthony Martial e com o Flashback de Karim Benzema como meia ofensivo.

Considerando nacionalidade, liga e time fáceis de encaixar, o preço baixo e o ótimo desempenho, o DME Icardi Flashback é uma bela pedida para aqueles que buscam um atacante rápido, forte e decisivo no FIFA 22. Vale a pena o investimento das moedas.