FIFA 22: Modo Carreira online deve ser novidade no game

Vaga de emprego anunciada pela EA cita novo modo online da carreira e anima a comunidade

Uma vaga de trabalho publicada pela Eletronic Arts confirmou a chegada de FIFA 22, e entre as informações, a citação de um possível modo Carreira Online chamou a atenção da comunidade do game.

Entre as atribuições do emprego está o desenvolvimento de uma equipe focada em jogo online, que cita, além do Ultimate Team e serviços, o modo Carreira Online, que ainda não está presente na série da EA Sports.

A empresa não chegou sequer a anunciar FIFA 22 oficialmente, tampouco quaisquer novidades para o game. A revelação é aguardada para o próximo EA Play Live, agendado para o próximo dia 22 de julho.

Por enquanto, o que resta é esperar e imaginar como poderia ser o novo modo de jogo, que seria uma ótima adição ao modo carreira, que vem sem poucas novidades nas últimas versões de FIFA, e requer algum carinho dos desenvolvedores.

Vale lembrar que FIFA 22 será apenas a segunda versão disponível para os consoles da nova geração, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, e que é esperada uma versão "turbinada" para os novois aparelhos, bem diferente do que vimos nas últimas temporadas.

Segundo Andrew Wilson, CEO da EA, FIFA e outros jogos de esporte da empresa (Madden NFL, NHL e PGA Tour) serão desenvolvidos especificamente para os consoles da nova geração, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.