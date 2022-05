FIFA 22 grátis na PS Plus: Como baixar no PS4 e PS5

A grande surpresa da Sony para o mês de maio foi a inclusão de FIFA 22 na lista de jogos gratuitos para assinantes da PS Plus. As versões para PS4 e PS5 já estão disponíveis para os jogadores, que têm acesso ilimitado a todos os modos de jogo.

Tradicionalmente lançado no EA Play em um período próximo à chegada do Time da Temporada, desta vez quem conseguiu um acordo para liberar o título para seus usuários foi a Sony. O “lançamento” aconteceu nesta terça, 3 de maio.

Para ter acesso ao FIFA 22 de graça, além de possuir um console PS4 ou PS5, é necessário ser assinante do serviço digital PS Plus, que permite que os jogadores disputem partidas online e garante jogos gratuitos todo mês.

Confira o guia de como baixar FIFA 22 de graça no PlayStation 4 e PlayStation 5:

No momento, a assinatura de um mês sai por R$ 34,90, enquanto a opção anual custa R$ 199,90 (pelo período de 12 meses). A Sony já anunciou mudanças no formato de assinatura para os próximos meses. A partir de junho, os usuários terão acesso a diferentes níveis de serviço, que podem incluir uma biblioteca de títulos liberados, mais ou menos como no concorrente Game Pass, do Xbox.