FIFA 22: Dicas para começar bem no modo Ultimate Team

Montagem de elencos, compra e venda de cartas e os melhores modos para lucrar no FUT

FIFA 22 já está disponível para PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch e PC, e o modo Ultimate team é um dos principais destinos dos jogadores do game, que aceitam o desafio de montar uma equipe com craques de diversas ligas para competir online.

Apesar da fórmula similar à vista em temporadas anteriores, novos jogadores podem se perder em meio às diversas opções de partidas, aquisição de jogadores e outros detalhes do modo.

Começando agora no FUT ou retornando para mais uma temporada? Confira as dicas da Goal para mandar bem e montar um time poderoso.

Resista à tentação dos pacotes

Abrir pacotes de cartas do Ultimate Team é uma das grandes paixões da comunidade do FIFA, mas por mais estranho que possa parecer, investir suas moedas em pacotes é uma das piores formas de desenvolver a sua equipe no jogo.

Ao invés de "apostar" seus fundos nos packs, faça contratações pontuais de jogadores que se encaixam bem nas ligas e nacionalidade do seu elenco. Dessa forma será mais fácil manter um fluxo de evolução na sua equipe e evitar frustrações com o azar dos packs.

Comece pelo Squad Battles

Uma das principais dúvidas dos novos jogadores do FUT é por onde começar a jogar no modo. A verdade é que existem diversas formas, mas a melhor delas é o Squad Battles, modo de partidas offline (contra a CPU) do FIFA 22.

Nesse modo dá para configurar a dificuldade da máquina de acordo com o seu nível de experiência, mas ainda assim ganhar bons pontos por vitórias. Outra vantagem é que o nível de competitividade é menor, o que significa que você poderá jogar com um time mais modesto sem se preocupar muito.

Faça os DMEs iniciais

Os DMEs, ou Desafios de Montagem de Elencos são uma das funções mais úteis para aqueles que querem desenvolver rapidamente as finanças do clube. Trocando algumas cartas de baixo valor, é possível receber ótimas recompensas, que com alguma sorte renderão jogadores muito valiosos.

Depois de acumular algumas moedas no Squad Battles, parta para a área de DMEs e comece a cumprir os desafios "Fundamento", em especial Ligas Híbridas, Países Híbridos e Híbrido de Liga e País, que são certeza de lucro.

No Futbin dá para encontrar diversas "soluções" para os desafios, o que ajuda bastante na montagem.

Use o Futbin para montar o seu time

Além de ajudar nos DMEs, o Futbin também é o melhor amigo do jogador de FIFA 22 na hora de montar o seu time no FUT. Com um banco de dados muito completo, com todos os jogadores e formações do game, dá para experimentar rapidamente diversas escalações para a sua equipe, tudo isso no celular ou computador.

O melhor, o Futbin mostra os preços atualizados das cartas em todas as plataformas do FIFA 22, e serve também como uma segunda tela para consultar valores na hora de comprar ou vender seus jogadores.

Clique aqui para acessar o Futbin

Conheça os seus jogadores

Muito mais do que um número de avaliação geral (estampado na parte superior esquerda da carta) e atributos como velocidade ou chute, cada jogador do FIFA 22 tem características únicas, que alteram completamente o comportamento deles em campo.

Dados como facilidade para finalizar com o pé ruim, dedicação ao ataque e defesa e atributos mais "obscuros" como agilidade e equilíbrio são muito importantes na hora de escolher os seus atletas, e também na hora de controlá-los durante as partidas.

Invista tempo no Division Rivals

Principal modo online do Ultimate Team, o Division Rivals é onde você encontrará jogadores para enfrentar e subir pelos ranks de classificação. A cada novo passo, adversários mais competentes aparecerão, junto de premiações mais gordas.

Foque os seus esforços durante a semana no Rivals, para obter novos marcos, subir na classificação e reforçar a sua premiação, entregue a cada madrugada de quinta-feira. Mesmo sem vencer muitos jogos, o lucro é certo no modo.

Entenda o mercado de leilões

O mercado do Ultimate Team é onde você comprará e venderá suas cartas negociáveis de jogadores. A ferramenta pode parecer intimidadora para os novatos, mas basta algumas horas de prática para entender como tudo funciona.

Fique atento aos preços de jogadores antes de comprar ou vender suas cartas, para evitar prejuízos. Com os diversos filtros, é possível achar facilmente o que você está procurando e ainda conseguir o melhor valor possível.