FIFA 22: cinco coisas que passaram despercebidas no trailer

Animações e dribles, tatuagens mais detalhadas e times mistos em campo. Confira a lista

O primeiro trailer de FIFA 22 já está entre nós, e além de mostrar um pouco da nova tecnologia HyperMotion, o vídeo de pouco mais de 1:30 também revela alguns detalhes importantes e interessantes sobre o game.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

A Goal destrinchou o trailer e separou uma lista com cinco detalhes que podem ter passado despercebidos pelo vídeo, mas que mostram novidades sobre do FIFA 22, que chega no próximo dia 1 de outubro.

Tatuagens detalhadas

As edições mais recentes de FIFA até contam com tatuagens para alguns jogadores, mas a contagem é extremamente limitada, ficando restrita somente a embaixadores do jogo e figuras de destaque, como Neymar, Messi e Marco Reus

No trailer é possível ver outros atletas com tatuagens bastante detalhadas, como Christian Pulisic (Chelsea), Roberto Firmino (Liverpool), Lautaro Martinez (Inter) e Ederson (City).

Textura das camisas

O visual das camisas vem melhorando significativamente nas últimas versões de FIFA, e na edição de 2022 a qualidade parece dar mais um salto. Aproveitando a potência dos consoles da nova geração, os mantos parecem muito mais detalhados, com texturas muito fiéis, que replicam com perfeição os tecidos usados.

Novos dribles e animações

Uma das promessas para FIFA 22 é a inclusão de mais de 4 mil novas animações, todas incluídas no novo sistema HyperMotion. Apesar de não mostrar muito gameplay propriamente dito, o trailer revela alguns novos movimentos de chute, passe e até mesmo novos dribles, como o usado por Mbappé antes de marcar.

Novas comemorações

Comemorações personalizadas já viraram tradição no FIFA, e o game de 2022 segue a tradição de incluir novos movimentos para celebrar os gols e provocar os rivais. O destaque no trailer fica para o movimento de Heung Min Son, imitando uma câmera fotográfica.

Mulheres e homens em campo

Em um momento do trailer é possível ver um jogador comemorando um gol, e logo ao fundo, entre os companheiros de equipe, uma mulher. A imagem reforça o rumor de que será possível criar personagens do sexo feminino no modo Pro Clubs, e que elas poderão ser escaladas livremente em todas as equipes do modo.