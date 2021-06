FIFA 22: Cinco jogadores que merecem cartas melhores

Haaland, Kante e Lukaku são alguns dos craques que merecem cartas com overall turbinado na nova versão do game da EA Sports

A EA Sports ainda não divulgou informações sobre FIFA 22, mas conforme a possível janela de lançamento do game se aproxima, mais a comunidade se movimenta para imaginar as novidades do novo título, incluindo os níveis atualizados dos jogadores.

As notas são baseadas nos desempenhos dos craques nos campos reais, e variam a cada nova edição, de acordo com a fase do atleta na última temporada. Baseando-se nisso, é fácil imaginar que alguns dos jogadores terão melhorias significativas em suas notas gerais, e serão elevados ao ranking dos melhores do game.

A Goal imaginou cinco jogadores que merecem upgrades de respeito no FIFA 22, e quais seriam, os seus novos níveis gerais no game. Confira.

Erling Haaland - De 84 para 87

Grande estrela do Dortmund e um dos jogadores mais desejados pelos gigantes europeus, o norueguês cresceu muito de rendimento, e já merece uma carta turbinada no FIFA 22.

N’Golo Kante - De 88 para 90

Kanté já é um dos melhores jogadores do FIFA 21, mas seu desempenho de gala na conquista da Champions com o Chelsea certamente elevará seu status na edição de 2022 do game.

Bruno Fernandes - De 87 para 89

Desde que chegou no United, Bruno Fernandes se tornou a principal peça do time inglês, e é um dos responsáveis pelo desempenho dos Red Devils na temporada 2020/21. Para FIFA 22, é fácil imaginar uma carta ainda melhor para o português.

Marquinhos - De 85 para 88

Se o PSG não conseguiu levar a Champions nem a Ligue 1, a boa notícia fica por conta da temporada de Marquinhos, que cresceu ainda mais de rendimento e já figura entre os melhores da posição. No FIFA 22, o brasileiro deve brigar entre os melhores zagueiros do game,

Romelu Lukaku - De 85 para 88

Grande destaque de uma Inter de Milão campeã italiana, quebrando o longo reinado da Juve, Lukaku foi impressionante na última temporada, e os 85 de OVR já não representam em nada sua verdadeira forma. No FIFA 22, o grandalhão belga deve encostar nos 90 pontos.