FIFA 22: 10 brasileiros baratos para usar no Ultimate Team

Jesus, Richarlison, Talisca e outros craques bons e baratos para começar sua jornada no FUT

O Ultimate Team é sucesso entre os jogadores de FIFA 22, e se o objetivo do modo é conseguir a melhor equipe possível, usando craques de diferentes clubes e ligas do mundo, no início da temporada os jogadores buscam opções de bom custo-benefício.

Espalhados por todos os cantos do mundo do futebol, brasileiros são um sucesso também no FIFA 22, com diversos cards de baixo custo que dão conta do recado, seja no ataque ou na defesa.

Precisando de uma forcinha para turbinar o seu time do Ultimate Team do FIFA 22 sem gastar muito? Confira a lista com dez craques "baratinhos" da Goal:

Os valores em moedas abaixo são referentes à semana de lançamento do FIFA 22 e variam de acordo com as flutuações do mercado de leilões do game e das diferentes plataformas do jogo. É possível consultar os preços atualizados em plataformas como Futbin e Futhead

Richarlison - 2 mil moedas

O "Pombo" está entre os jogadores mais populares do início do FIFA 22, justamente por ter uma carta bastante equilibrada e custar poucas moedas. Boa arrancada, controle de bola e finalização decente colocam o atacante do Everton como uma ótima peça para o início do FUT.

Paulinho - 3 mil moedas

Jogador do Al Ahli da Arábia Saudita, Paulinho pode não ser dos jogadores mais fáceis de ligar com seus colegas de campeonato, mas certamente pode ser útil em equipes formadas por brasileiros. Com uma carta recheada, o ex-Corinthians pode atuar como volante ou armador, com números bem acima da média para seu valor.

Lucas Veríssimo - 2 mil moedas

Velocidade é o principal trunfo do ex-zagueiro do Santos, que ultrapassa a casa dos 80 pontos, caso raro para zagueiros. A baixa atividade ofensiva e números defensivos balanceados contam a favor de Veríssimo, que é um encaixe fácil em times brasileiros.

Neto - 3 mil moedas

Além dos badalados Alisson e Ederson, o Brasil tem em Neto uma opção acessível e segura para o gol no Ultimate Team. O jogador do Barcelona tem boa estatura e números bons, que podem ficar ainda mais completos com um card de estilo de entrosamento.

Raphinha - 6 mil moedas

Se brasileiros estão em alta no Ultimate Team, o que dizer da Premier League. Entre opções muito mais caras, Raphinha, do Leeds, é uma bela alternativa para a ponta direita. Muita velocidade, habilidade e facilidade com o pé canhoto contam a favor do jogador.

Talisca - 1 mil moedas

Precisando de um companheiro para ligar ao seu Paulinho no FUT? Talisca, do Al Nassr tem certamente um dos melhores custos-benefício de todo game, com números impressionantes para uma carta 82, que pode jogar desde o meio de campo até o ataque.

Fred - 5 mil moedas

Em alta no Manchester United, Fred quase sempre tem boas cartas no Ultimate Team, e a tradição segue viva para a versão de 2022. Agilidade, bom passe, proatividade defensiva e fôlego de sobra são as características do Red Devil, que ainda tem ligações com craques da Premier League.

Gabriel Jesus - 6 mil moedas

Homem de confiança de Guardiola no City, Gabriel Jesus também é uma peça interessante para times iniciais e intermediários do FUT, e surpreende pelo baixo preço, considerando suas qualidades. O ex-Palmeiras é rápido, bom finalizador e excelente driblador no game.

Renan Lodi - 4 mil moedas

Jogador importante do Atlético de Madrid, Lodi pode não chamar muita atenção com sua carta 81 do FIFA 22, mas bastam alguns minutos para perceber a utilidade do lateral esquerdo, que trafega com facilidade entre a defesa e ataque.

Lucas Moura - 6 mil moedas

Mais um dos queridinhos do modo Ultimate Team, Lucas Moura está de volta com uma carta pra lá de respeitável no game. O velocista do Spurs é uma aposta ganha para aqueles que gostam de jogadores rápidos e ágeis, e ainda tem bons números de finalização para ajudar na pequena área.

[BÔNUS] Pepe - 2 mil moedas

Apesar de defender a seleção de Portugal por toda sua carreira, o zagueiro Pepe nasceu no Brasil, e funciona especialmente bem em dupla com Veríssimo, formando uma zaga da liga portuguesa. Na falta de nomes bons e baratos para a posição, fica a menção honrosa ao vigoroso ex-Real Madrid, que teve um upgrade de quase 20 pontos de velocidade em seu card do FIFA 22.