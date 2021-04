FIFA 21: Ultimate Team ganha DME de Ídolos Prime

Desafio pode garantir cartas como Ronaldo Fenômeno, Pelé e Gullit, e fica ativo no game até 23 de abril, podendo ser repetido pelos joagadores

Ídolos são as cartas do FIFA 21 inspiradas em lendas do passado, que tornam jogáveis no modo Ultimate Team do game de futebol. Entre as mais desejadas e valiosas do título, as versões Prime agora podem ser obtidas em um DME temporário.

Válido até o próximo dia 23 de abril no FUT, o Desafio de Montagem de Elencos "Melhoria de Ídolo Prime" garante um craque lendário aleatório, e não tem limite de repetições (ou seja, pode ser feito inúmeras vezes por aqueles com recursos).

É necessário enviar três times (83, 85 e 86). A plataforma Futbin, que faz a média dos preços dos DMEs, cota que o desafio sai por 450 mil moedas no PlayStation, 420 mil no Xbox e 490 mil no PC.

A oferta é tentadora, já que pode render cartas caríssimas, como Ronaldo Fenômeno Prime (mais de 10 milhões de moedas), Pelé Prime (quase 6 milhões de moedas), Gullit Prime (5 milhões de moedas) e Eusébio Prime (4.2 milhões de moedas).

Apesar das possibilidades vantajosas, as chances de levar prejuízo no DME são enormes, já que pelo menos 60 dos Ídolos Prime custam menos das 420 mil moedas do desafio (tomando o PlayStation como base). Uma boa alternativa é usar cards inegociáveis que estão parados no seu clube.