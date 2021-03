Como usar o FUTBIN para fazer DMEs do Ultimate Team do FIFA 21?

Plataforma dedicada ao modo FUT do FIFA 21 oferece soluções simples para Desafios de Montagem de Elencos, assim como formas de economizar moedas

Os DMEs (Desafios de Montagem de Elenco) são uma das principais formas de obter versões especiais de jogadores no modo Ultimate Team do FIFA 21. Além de ficar de olho nas principais ofertas, também é preciso saber como economizar na hora de montar times para entregar em um desafio, e o FUTBIN é a plataforma ideal para obter ajuda.

No site completamente dedicado ao FIFA Ultimate Team, é possível acessar soluções de DMEs criados por outros membros da comunidade, que facilitam bastante a tarefa de montar os elencos, tanto com opções mais baratas ou complexas.

Afim de se aventurar no mundo dos DMEs mas não sabe por onde começar? A Goal preparou um guia completo mostrando as funcionalidades básicas do FUTBIN para resolver os desafios.

Passo 1. No seu navegador de internet, acesse o site do FUTBIN (clique aqui). Na parte superior do site, clique no ícone de DME (círculo roxo) para acessar a página;

Passo 2. Nesta tela estarão listados todos os desafios ativos, desde aqueles que concedem pacotes até os DMEs mais caros, de cartas especiais ou mesmo Ícones do FIFA 21. Em cada um deles, já dá para conferir o preço médio para completar o desafio em cada plataforma.

Clique no DME que deseja resolver para acessar sua página no site;

Passo 3. A página do DME escolhido mostrará os requisitos para completar o desafio, assim como seu preço e até mesmo um gráfico com as variações do valor estimado nos últimos dias.

Clique em “Completed challenges” para conferir as soluções publicadas por outros jogadores;

Passo 4. Aqui estão publicadas todas as soluções da comunidade para o DME escolhido, do mais barato (acima) para o mais caro (abaixo).

É importante notar que os preços podem variar rapidamente, especialmente para as soluções mais baratas, já que a alta demanda das cartas escolhidas costuma inflacionar seus preços. Para evitar isso, opte por uma solução posicionada um pouco abaixo, para não correr o risco de terminar pagando mais caro em algum card.

Outra informação importante para ficar de olho são as colunas Loyalty e Position, do lado direito da tela. Elas informam em quantos dos 11 jogadores você precisará alterar a posição com cartas especiais, e quantos deles precisam ter 10 ou mais partidas disputadas pela sua equipe (para ganhar +1 de entrosamento). O ideal é sempre procurar por listas com “0” nas duas colunas, para evitar gastos adicionais ou a necessidade de usar um jogador antes de enviá-lo no DME;

Passo 5. Ao clicar em uma das listas, você finalmente terá acesso à solução do DME. Isso significa que basta comprar esses jogadores no mercado de leilões do FUT e posicionar eles na formação do desafio (já no próprio menu do Ultimate Team).

Como as soluções publicadas usam os requisitos dos próprios desafios do FIFA 21, elas são 100% confiáveis. Apenas certifique-se de colocar cada jogador exatamente como mostrado na lista, e de que eles estão nas posições e lealdade adequadas.

O FUTBIN é atualizado sempre que novos DMEs são adicionados ao FUT do FIFA 21, então sempre que precisar de ajuda para um desafio, basta voltar ao site. Além de simplesmente copiar as soluções de outros jogadores, também dá para entender a lógica usada por eles na montagem do elenco e emular isso com cartas que estão paradas no seu clube. Assim você conseguirá jogadores e pacotes sem gastar moedas.