FIFA 21: Troca de Ídolos 3 traz novos cards e pacotes

Evento conta com desafios e premia jogadores com cards e pacotes valiosos

Começou no Ultimate Team do FIFA 21 a nova temporada de Troca de Ídolos, evento que adiciona novas tarefas que rendem tokens, que podem ser trocados por cartas de ídolos e pacotes especiais.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Na primeira leva, são nove tokens, que podem ser usados imediatamente, ou guardados para a próxima onda de desafios. Entre as cartas disponíveis estão Schweinsteiger, Stoichkov, Best, Puskas, Ferdinando e Vieira, além de opções de pacotes com cards de ídolos aleatórios.

Outra alternativa é gastar as recompensas em pacotes com 25 unidades de jogadores de nível 81/83+, ou 20 unidades de cards de nível 84+.

Apesar de parecerem complicados, os desafios podem ser feitos rapidamente graças a um “acordo de cavalheiros” entre a comunidade do game, em que o primeiro jogador a levar um gol na partida concede a vitória para o oponente (saindo do jogo).

Os desafios são uma boa pedida para os jogadores que chegaram agora no FUT do FIFA 21, liberado para todos os assinantes do serviço EA Play/Game Pass Ultimate.