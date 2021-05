FIFA 21: Veja como baixar 'de graça' no EA Play

Game de futebol da EA Sports fica "de graça" para assinantes dos serviços. Veja como baixar

FIFA 21 chegou nesta quinta (6) ao EA Play, serviço por assinatura da Eletronic Arts no estilo “Netflix de jogos”, que libera dezenas de títulos nos consoles e PC.

Isso significa que todos aqueles com uma assinatura do serviço poderão jogar a versão completa do simulador de futebol mais recente da EA Sports, assim como aqueles que possuem uma assinatura ativa do Game Pass Ultimate, nos consoles Xbox ou computadores.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Como baixar o FIFA 21 no EA Play?

Primeiramente, é necessário ter uma assinatura ativa no EA Play. O serviço custa R$ 19,90 por mês, ou R$ 109,90 por um pacote anual. No Xbox ou PC, o EA Play está incluso na assinatura do Game Pass Ultimate, que além do serviço da EA, ainda oferece seu próprio catálogo com mais de 100 jogos por plataforma, Live Gold e outras vantagens.

Clique aqui para assinar o EA Play

Mais artigos abaixo

Clique aqui para assinar o Xbox Game Pass

Uma vez que sua assinatura estiver funcional, faça o download do app EA Play Hub, disponível gratuitamente nas lojas digitais de Xbox e PlayStation. O “Netflix de jogos” funciona no PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S e Xbox One.

No PC é necessário instalar o EA Desktop App, que dá acesso aos títulos liberados pelo EA Play. Clique aqui para baixar.

Vá até a área “Play List” do EA Play, procure pelo FIFA 21 e clique para baixar o game. Nos consoles da nova geração (PS5 e Xbox Series X/S), o hub do EA Play está integrado à própria interface.

O FIFA 21 poderá ser jogado livremente em todos os seus modos, incluindo Ultimate Team, Carreira, Temporadas, Pro Clubs e Volta. Vale lembrar que é importante manter a sua assinatura EA Play em dia para seguir jogando.

Além de FIFA 21, ainda dá para jogar versões completas de títulos como Battlefield V, The Sims 4, Need for Speed, Star Wars: Battlefront 2 e outras dezenas de games da Eletronic Arts.