FIFA 21: Como jogar online com amigos?

Jogo oferece a opção de disputar amistosos com amigos pela internet, além de ligas cooperativas contra outras duplas

Partidas multiplayer sempre foram um dos pontos fortes de games de futebol, e mesmo com a possibilidade de encarar jogadores de todo o mundo em modalidades online, enfrentar amigos ainda é uma das opções mais divertidas e populares.

No FIFA 21, além de modos como Ultimate Team e Pro Clubs, também dá para usar a internet para disputar jogos mais casuais contra amigos, ou até mesmo se juntar a eles para tentar vencer outra dupla de jogadores.

Como jogar online com amigos no FIFA 21?

Passo 1. No menu do FIFA 21, vá até a aba “Online” e clique em “Amistosos online”;

Passo 2. Clique em “Nova temporada de amistosos” para iniciar, ou selecione o nome do seu amigo na parte inferior da tela. Uma vez que ele aceitar o convite (que aparecerá na interface do console), vocês serão levados à tela de seleção de equipes.

Como jogar partidas cooperativas com amigos no FIFA 21?

Passo 1. Na mesma aba “Online” do menu, clique em “Temporadas co-op”;

Passo 2. Aqui você deve escolher o amigo com quem deseja jogar. O criador da temporada poderá selecionar o time e alterar sua escalação e formações antes do jogo.

Note que para jogar online tanto no PlayStation, quanto no Xbox e Nintendo Switch, é necessário ter uma assinatura mensal válida dos serviços online. No PC a opção é gratuita.