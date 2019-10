FIFA 20: Quem é o pior jogador no game?

Quase 50 jogadores têm rating de 48 ou menos, mas quem é o pior entre todos no game deste ano?

Lionel Messi é o melhor jogador em FIFA 20 , com um rating de 94. E como há um melhor, também há um pior jogador. Nomes muito menos conhecidos estão entre os jogadores que ninguém gostaria de ter no time.

Cinco jogadores tem o rating de 47, o que fazem deles os piores ranqueados em FIFA 20 . Quatro deles jogam na quarta divisão inglesa, a . Os cinco piores do jogo são:

Yin Congyao , atacante do Chongqing Dangdai ( );

, atacante do Chongqing Dangdai ( ); Sam Booth , goleiro do Crewe ( );

, goleiro do Crewe ( ); Brandon McPherson , meio-campista do Grimsby (Inglaterra);

, meio-campista do Grimsby (Inglaterra); Gianluca Bucci e Joshua Woodcock , ambos do Lincoln (Inglaterra).

Os que atuam no futebol inglês são adolescentes, e no modo carreira podem evoluir até atingir patamares na casa dos 50 ou até 60 de rating. Já o chinês tem 22 anos e tem potencial de chegar até os 57.

Os jogadores com piores rating não costumam ter suas cartas no Ultimate Team. Nenhum dos cinco piores tem, assim como somente 28 entre os 48 jogadores com o overall de 48 tem suas cartas do jogo. Muitos dos piores jogadores tampouco têm suas fotos incluídas em FIFA 20.

Confira a lista dos 50 piores jogadores de FIFA 20: