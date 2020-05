FIFA 20: Kai Havertz e Sancho têm o mesmo nível que Neymar teve no passado

Com 20 anos, ainda no Santos, o brasileiro tinha um overall de 84; destaques do Alemão estão no mesmo patamar

Antes de chegar na Europa e ser um dos grandes destaques do futebol mundial, Neymar fez sua estreia nos games no FIFA 12, com 20 anos e um overall de 84. Hoje, com a mesma idade, Jadon Sancho e Kai Havertz, nesta última edição do jogo, estão no mesmo patamar.

Recém-campeão da Libertadores pelo quando o game foi lançado em 27 de setembro de 2011, o brasileiro tinha um nível de 84, que depois melhorou para 85. Ele era o melhor jogador sub-20 do jogo, e estava empatado com Mario Gotze com o maior potencial de todos.

Hoje, Jadon Sancho é o principal jogador de ataque na categoria no FIFA 20, com um overall absurdo de 86. Junto com o atleta do , aparece outro destaque da : Kai Havertz, do Bayer Leverkusen, que vem tendo grandes atuações nessa retomada, possui um rating de 84.

De fato, talvez Sancho e Havertz seja a dupla de jovens atacantes com mais potencial do planeta. O zagueiro Matthijs de Ligt até aparece com 85 de overall, mas por ser um defensor, fica mais difícil comparar o holandês com Neymar. Outros garotos que apareciam na lista mas completaram 21 anos são Kylian Mbappé, Trent Alexander-Arnold e Gianluigi Donnarumma.

Quando falamos de potencial, no entanto, parece que a EA Sports ficou mais "caridosa" conforme o tempo foi passando. Se Neymar tinha o maior potencial de um atleta sub-20 no FIFA 12, hoje sete atletas batem ou empatam com o rating de 91 do brasileiro. Confira a lista e a comparação:

Neymar (FIFA 12): 85 OVR, 91 POT

Jadon Sancho: 86 OVR, 94 POT

Kai Havertz: 84 OVR, 93 POT

João Félix: 80 OVR, 93 POT

Matthijs de Ligt: 85 OVR, 92 POT

Vinícius Júnior: 78 OVR, 92 POT

Rodrygo: 79 OVR, 91 POT

Sandro Tonali: 77 OVR, 91 POT

Do FIFA 12 até o FIFA 16, o único atleta que chegou no rating 90 de potencial foi o croata Alen Halilovic, em 2015. Daí pra frente, no entanto, outros jogadores bateram ou empataram com a marca de Neymar. Ousmane Dembelé (seu substituto no Barcelona?), Donnarumma, Mbappé, Jesus e o goleiro Alban Lafont.

Resta saber se as promessas chegarão ao nível do brasileiro, que já provou estar entre os melhores do mundo, seja no FIFA ou na vida real.