A diretoria do Al-Hilal, da Arábia Saudita, decidiu autorizar a saída do atacante uruguaio Darwin Núñez por empréstimo, depois que o mês de agosto começou sem que o clube recebesse qualquer oferta adequada para a venda definitiva do jogador.

Diversos veículos de imprensa sauditas confirmaram que o entorno do jogador e o clube exploraram, ao longo do período recente, várias opções para sua saída, mas todas as tentativas fracassaram. Agora, o Al-Hilal começa a procurar um clube que possa contratar o atacante por empréstimo, assumindo a maior parte possível de seu elevado salário.

O jornal "Sport" informou que dirigentes do Al-Hilal devem viajar à Turquia ao longo desta semana para abrir canais de negociação com um dos grandes clubes turcos, enquanto o jogador segue despertando o interesse de clubes da Premier League inglesa e de Portugal.

O nome de Núñez também foi oferecido ao Barcelona, mas nenhum passo prático foi dado nessa direção até o momento, apesar de o clube catalão manter contatos com o Al-Hilal a respeito do negócio pela contratação de João Cancelo.

Apesar de participar da pré-temporada do Al-Hilal, realizada na Áustria, Núñez não faz parte dos planos do clube para o futuro. O mesmo se aplica a Karim Benzema, cuja permanência a diretoria não deseja; no entanto, o atacante francês insiste em ficar na Arábia Saudita e não quer sair.

Já em relação a Núñez, ele não conseguiu se adaptar à vida na Arábia Saudita, por isso o Al-Hilal prefere seu retorno à Europa para recuperar seu nível e seu valor de mercado, preparando o caminho para vendê-lo dentro de um ano.

O Al-Hilal havia contratado o atacante uruguaio vindo do Liverpool por 55 milhões de euros, depois que o clube inglês havia pago anteriormente 85 milhões de euros para contratá-lo junto ao Benfica, mas sua passagem pela Premier League inglesa não foi estável.

Darwin Núñez esteve perto de se juntar ao Barcelona quando era jogador do Almería. Naquela época, o clube catalão apresentou uma oferta baixa e quase fechou o negócio, mas o Benfica conseguiu contratá-lo por 25 milhões de euros.