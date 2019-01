Fica no Grêmio, Luan? "Não chegou nada do Cruzeiro até mim"

Meia-atacante garantiu que o seu desejo é seguir no Tricolor

O meia-atacante Luan falou pela primeira vez sobre a possibilidade levantada no fim do último ano de deixar o Grêmio e ir para o Cruzeiro em negociação envolvendo Thiago Neves. Durante entrevista coletiva no CT Luiz Carvalho, o jogador negou que tenha conversado com o time mineiro e garantiu que sua vontade sempre foi seguir no Tricolor.

"Sempre falei que sou muito feliz aqui no Grêmio. Se for para sair, vai ter que ser uma coisa muito boa para o meu futuro. Todo jogador pensa na parte financeira porque a carreira é curta, mas também busco estar feliz. Estou feliz aqui no Grêmio e sou grato por isso. Isso que teve do Cruzeiro tem que perguntar para o presidente. Nas férias não estava sabendo de nada. Se eles estavam falando, não sei, não chegou nada do Cruzeiro até mim", declarou.

O camisa 7 também falou sobre o seu problema de fascite plantar que o atrapalhou em 2018. Luan ressaltou que não sente mais dores no local e garantiu que está à disposição de Renato Gaúcho.

"Eu tive isso mais de dois anos e joguei. Não foi fácil, mas nunca vim depois de uma partida usar o meu pé para dar desculpa. A responsabilidade é toda minha. Procuro dar o meu melhor para ajudar o Grêmio. Esse tempo parado foi importante para recuperar. Para a lesão, o único tratamento é ficar parado e eu não queria ficar. Sempre queria jogar, disse. "Estou normal, como o todo mundo. Estarei sempre à disposição do Renato para poder jogar", finalizou.