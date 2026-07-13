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England v Andorra - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

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“Fica bêbado durante os jogos”... Kane responde duramente ao pai de Haaland

Noruega x Inglaterra
Noruega
Inglaterra
Copa do Mundo
Inglaterra x Argentina
Argentina
R. Keane
A. Haaland
Noruega
England
EUA
Argentina
Irlanda

Após a partida entre a Noruega e a Inglaterra

Alf-Enge Haaland, pai do astro norueguês Erling Haaland, reacendeu sua rixa histórica com a lenda do Manchester United, Roy Keane, após a polêmica eliminação da Noruega diante da Inglaterra nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026.

O pai de Haaland postou em sua conta na plataforma “X” uma mensagem irônica de parabéns dirigida a “Bellingham e ao árbitro”, acusando o árbitro francês Clément Turpin de “roubar” a Noruega, depois que ele anulou um segundo gol norueguês após uma revisão do VAR (Vídeo-Assistência ao Árbitro), que comprovou que Erling Haaland havia cometido uma falta em Elliot Anderson.

A resposta de Kane não demorou a chegar: ele fez comentários contundentes no programa “Stick to Football”, questionando a arbitragem do pai de Haaland sobre os lances, dizendo: “Talvez o álcool tenha afetado sua arbitragem, pois parece que ele está sempre bebendo durante os jogos”.

O ex-jogador irlandês, de 54 anos, acrescentou: “Se você bebe álcool, vê o jogo de maneira diferente”, em uma clara alusão provocativa ao pai do astro norueguês.

A origem da rixa entre os dois remonta ao ano de 2001, quando Kane feriu propositalmente Alf-Enge Haaland, que na época jogava pelo Manchester City, com uma entrada violenta que praticamente encerrou sua carreira no futebol — um episódio que Kane admitiu posteriormente em sua autobiografia.

Copa do Mundo
Inglaterra crest
Inglaterra
ING
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Argentina
ARG

Essa lesão foi uma espécie de vingança tardia de Kane, que não esqueceu a zombaria de Haaland em setembro de 1997, quando sofreu uma grave lesão no ligamento cruzado durante uma partida entre o Manchester United e o Leeds United — ocasião em que o pai de Haaland o acusou de simular a lesão em campo.

Apesar de ter se passado mais de um quarto de século desde aquele episódio, parece que as feridas ainda não cicatrizaram entre as duas partes, já que a partida entre Inglaterra e Noruega se transformou em uma nova ocasião para a troca de acusações e declarações contundentes, em um novo capítulo de uma das disputas mais famosas da história do futebol inglês.

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