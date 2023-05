"Fiasco e falta de profissionalismo": Passagem de Lionel Messi no PSG se encaminha para final amargo

A saída iminente de Lionel Messi do Paris Saint-German foi bem recebida pelos críticos do jogador na França

O futuro de Lionel Messi no futebol francês está próximo do fim, principalmente com o fim de seu contrato se aproximando. O craque foi suspenso por duas semanas de todas as atividades pela diretoria do Paris Saint-Germain após o jogador argentino viajar para o Oriente Médio sem autorização do clube.

Chegando a dois anos no clube, a passagem de Messi no PSG ainda é motivo de muitas críticas, visto que o jogador nunca conseguiu desempenhar suas melhores exibições dos tempos do Barcelona na França, sendo alvo de desaprovação dos torcedores e ex-jogadores do time.

Em entrevista à RMC Sport, o ex-atacante Jérôme Rothen avaliou o desempenho de Messi como "fiasco e falta de profissionalismo". Ele disse: “Sinceramente, é mais uma vez arrepiante ouvir essas coisas. Isso me incomoda ainda mais porque você sabe o que penso dos anos de Leo Messi no PSG. Era o único clube capaz de lhe dar o que ele queria."

"Já que ele já coçou bem para uma boa preparação para o Mundial e conseguiu o que queria. Mas agora, ciao! Tchau! Tchau! Chega. antes de uma partida crucial para o PSG em Troyes, porque eles podem perder o título e muitas coisas. Eles já perderam seus torcedores parisienses, mas também franceses e entusiastas do futebol, essa é a verdade."

Rothen acrescentou sobre a viagem de Messi à Arábia Saudita: "Lionel Messi, não questiono sua fantástica carreira ou seu talento, mas sua vinda para o PSG é um total fiasco. E ver que ele nem tem consciência profissional de dizer para si mesmo 'em termos de imagens, pode ser inadequado para mim ir lá porque fui mais do que inútil contra o Lorient e fomos considerados perdedores o tempo todo a partida...' Quando o time está em agonia, ele está em agonia ainda mais. Não é possível quando estamos falando do melhor jogador do mundo."

A derrota do PSG, por 3 a 1, para o Lorient deixa o time de Christophe Galtier apenas cinco pontos à frente do segundo colocado, o Marseille, com cinco jogos restantes.

Messi, que agora está suspenso, viajou para o Oriente Médio após a surpreendente derrota do PSG. A imprensa francesa repercutiu que é possível que o jogador tenha feito a viagem como parte de suas funções como embaixador do turismo da Arábia Saudita, embora sem autorização do clube. Dessa forma, é possível que o PSG não renovará o contrato de Messi no final da temporada.

Como resultado de sua suspensão de duas semanas pelo clube, Messi agora tem apenas mais três jogos com a camisa do PSG. Com esse fim próximo, as chances do craque de retornar ao Barcelona ficam cada vez maior, além do interesse do Inter Miami, da MLS, e, curiosamente, o Al-Hilal, da Arábia Saudita.