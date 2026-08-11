A defesa do Real Madrid passou a representar a maior fonte de preocupação para o técnico português José Mourinho, depois que os primeiros amistosos da equipe revelaram falhas defensivas evidentes, o que levou o treinador a intensificar suas conversas com os jogadores e a revisar os erros que apareceram antes do início da nova temporada.

De acordo com um relatório publicado pelo site espanhol "Defensa Central", Mourinho demonstrou irritação com o gol que o Real Madrid sofreu diante do Ferencváros, considerando que a forma como Dean Huijsen e Antonio Rüdiger lidaram com o lance não foi aceitável, e exigiu que a dupla elevasse seu nível antes do começo das competições oficiais.

Mourinho enviou uma mensagem clara aos defensores após a partida, dizendo: "Preciso que vocês melhorem seu desempenho. Aquele gol contra o Ferencváros é inaceitável", antes de voltar a analisar o lance de forma mais calma, afirmando que o gol foi resultado de um erro de movimentação defensiva que deveria ter sido evitado em condições normais.

As preocupações de Mourinho aumentaram depois que as redes do Real Madrid balançaram nos dois amistosos que a equipe disputou como preparação para a temporada, já que os erros não se limitaram aos reservas ou aos jovens, mas apareceram também com nomes fortemente cotados para atuar como titulares, o que fez o treinador enxergar que o problema precisa de uma solução urgente.

Mourinho muda suas prioridades

Diante dessas preocupações, a contratação de um novo zagueiro passou a ocupar uma posição de destaque nos planos do Real Madrid caso a diretoria decida entrar no mercado de transferências, já que os dados indicam que Mourinho prefere reforçar o setor defensivo a acrescentar um novo jogador ao meio-campo neste momento.

Isso acontece num período em que Dean Huijsen parece precisar recuperar a confiança após um início que não esteve no nível esperado durante sua primeira temporada com a equipe, apesar das grandes expectativas que acompanharam sua transferência para o Real Madrid e a obtenção da camisa número 4, por ser considerado um dos mais destacados jovens defensores capazes de evoluir até se tornar um dos melhores jogadores em sua posição.

Já com Rüdiger, o problema parece ser diferente, pois está mais relacionado à sua prontidão física e à sua capacidade de recuperar seus melhores níveis, especialmente porque o defensor alemão possui experiência suficiente, mas os indicadores atuais sugerem que suas melhores fases talvez tenham ficado para trás.

Com base nisso, Florentino Pérez não fechou a porta para a possibilidade de contratar um zagueiro de primeira linha caso surja uma oportunidade adequada durante o período de transferências, especialmente se o elenco da equipe registrar a saída de alguns jogadores e abrir espaço para uma nova contratação.

Nomes como Alessandro Bastoni e Nico Schlotterbeck se destacam entre as opções possíveis, num momento em que Mourinho tem consciência de que a permanência das falhas defensivas não será aceitável quando as competições oficiais começarem, e que o verdadeiro teste do Real Madrid será sua capacidade de transformar os erros que apareceram no período de preparação em pontos fortes antes que seja tarde demais.