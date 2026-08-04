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Sydney Jordan

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Feyenoord vê no jogador, 12 vezes internacional pela Turquia, a solução para a lateral problemática

Mercado da bola
Feyenoord
Eredivisie
O. Aydin
Fenerbahçe

O Feyenoord tem Oguz Aydın no radar, informa Matteo Moretto, do Marca. O atacante turco do Fenerbahçe estaria na mira de vários clubes europeus.

Na busca por um novo ponta esquerda, o clube de Roterdã chegou ao nome de Aydın. O ponta esquerda destro tem valor de mercado de sete milhões de euros, segundo o Transfermarkt.

Nascido em Haia, o jogador foi incluído pelo técnico Vincenzo Montella na seleção turca para a Copa do Mundo no verão passado. Nas derrotas para a Austrália (2 a 0) e para o Paraguai (1 a 0), ele não entrou em campo. Já no duelo vencido por 3 a 2 contra os Estados Unidos, Aydın atuou durante os 90 minutos.

O Feyenoord não é o único clube interessado no atacante de 25 anos. Segundo Moretto, ele também está nas listas de Espanyol, Hamburgo e Rangers FC.

O clube de Roterdã está claramente em busca de reforços para o lado esquerdo. Gaoussou Diarra e Gonçalo Borges ainda não conseguiram convencer, o que faz o Feyenoord sentir necessidade de um novo impulso ofensivo.

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Aydın trocou as categorias de base do AZ pelas do Bucaspor em 2016. Depois de passar por Karacabey Belediyespor, 1928 Bucaspor e Alanyaspor, ele chegou ao Fenerbahçe em 2024, que pagou seis milhões de euros por ele.

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