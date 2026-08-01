Feyenoord se despede com efeito imediato de jogador com “problemas de comportamento”

O Feyenoord se despediu oficialmente de Chris-Kévin Nadje. O meio-campista dará sequência à carreira no KAS Eupen, da Bélgica, conforme informou o clube de Roterdã em seus canais oficiais.

Nadje chegou há duas temporadas por 500 mil euros, vindo do FC Versailles. No Feyenoord, ele nunca conseguiu conquistar um lugar fixo no time.

Em sua primeira temporada no De Kuip, ele disputou ao todo treze partidas, somando todas as competições. Não marcou nenhum gol e também não deu nenhuma assistência.

Na temporada passada, ele jogou por alguns meses por empréstimo no Excelsior, onde também mal teve oportunidades. O técnico Ruben den Uil o tirou do elenco em fevereiro por causa de seu comportamento.

Nadje retornou ao Feyenoord, mas não por muito tempo. O clube o emprestou ao Monterey Bay FC, nos Estados Unidos. Lá, ele atuou doze vezes e marcou duas vezes.

Agora, portanto, ele dará sequência à carreira no Eupen. Ainda não se sabe quanto o time da segunda divisão belga pagará pelos serviços de Nadje.