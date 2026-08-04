Feyenoord quer recompensar a revelação da pré-temporada e oferece novo contrato

O Feyenoord ofereceu um novo contrato a Gjivai Zechiël, informa o Algemeen Dagblad na manhã desta terça-feira. Em uma análise da preparação do clube de Roterdã, o jornal lista os principais pontos positivos e negativos.

Segundo o AD, o Feyenoord pratica em alguns momentos um futebol agradável de se ver, e o mau humor da temporada passada desapareceu. Além disso, Zechiël e Shaqueel van Persie são apontados como os grandes destaques da preparação.

Zechiël parece agora garantido entre os titulares. O técnico Giovanni van Bronckhorst já havia dito anteriormente que vê no meio-campista um potencial titular. O Feyenoord agora quer mantê-lo por mais tempo e, por isso, lhe ofereceu uma renovação de contrato.

Van Persie também causou grande impressão. O jovem atacante marcou contra o Rayo Vallecano (2 a 1), o Club Brugge (3 a 1) e a Atalanta (2 a 1) e parece que terá um papel importante na equipe de Van Bronckhorst na próxima temporada.

Há, no entanto, várias preocupações. Anis Hadj Moussa, Givairo Read e Ayase Ueda ainda podem sair nesta janela de transferências. Além disso, o AD classifica o lado esquerdo como um setor problemático, e o elenco, com 29 jogadores, excluindo os atletas das categorias de base, ainda segue grande demais.

O lado esquerdo já é motivo de preocupação há mais tempo em De Kuip. Igor Paixão saiu há dois verões, mas ainda não foi encontrado um substituto convincente. Se quiser brigar pelo título nacional, o Feyenoord precisará que Dévy Rigaux vá ao mercado para resolver o problema do setor, a menos que Gaoussou Diarra ou Gonçalo Borges evolua muito.

Por causa das lesões de Gijs Smal e Jordan Bos, Mika Mármol é atualmente o único lateral-esquerdo em condições de jogo, embora Van Bronckhorst tenha enfatizado no domingo que o espanhol foi contratado inicialmente como zagueiro. Mats Deijl e Tijme Wessels podem eventualmente ser deslocados para essa posição, mas também não são laterais-esquerdos de origem.

Enquanto isso, Casper Tengstedt, Luka Ivanušec e Borges parecem ter chegado a um beco sem saída. O trio não atuou durante o amistoso de 120 minutos contra a Atalanta. Segundo o AD, Rigaux ainda tem quatro semanas para enxugar o elenco e buscar reforços para as posições desejadas.