Feyenoord chega a acordo e busca reforço desejado na LaLiga

Feyenoord e Real Sociedad chegaram a um acordo por Javi López. O lateral-esquerdo será emprestado pelo clube basco, que além disso aceitou uma opção de compra.

López, de 24 anos e 1,83 metro de altura, é um lateral-esquerdo que tem contrato com a Real Sociedad até meados de 2030. Na temporada passada, ele foi emprestado ao Real Oviedo, onde foi peça importante.

López disputou (até o momento) 38 partidas pela equipe principal da Real Sociedad, clube com o qual tem contrato desde 2024. Na época, o clube pagou 6,5 milhões de euros para tirá-lo do Deportivo Alavés.

A chegada de López não vem exatamente do nada. Alguns veículos da imprensa espanhola e o Feyenoord Transfermarkt já haviam noticiado anteriormente o interesse no canhoto.

O Feyenoord precisava com urgência de um novo lateral-esquerdo, já que Jordan Bos e Gijs Smal estão lesionados. Por isso, o reforço Mika Mármol teve de ocupar essa posição no último fim de semana, contra o Sparta Rotterdam.

O técnico do Feyenoord, Giovanni van Bronckhorst, também pode recorrer ao jovem Tijme Wessels para a lateral esquerda. Além disso, o defensor de 19 anos renovará em breve seu contrato até meados de 2029, segundo a Voetbal International.

O redator do Voetbalzone Wessel Antes escreveu em julho uma matéria extensa sobre Wessels, que é elogiado sobretudo por suas qualidades com a bola e deixou uma impressão de extrema calma na pré-temporada do Feyenoord.